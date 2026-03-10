Любопитно:

"Ти да си до мен": Откровената Ваня Щерева в Студио Actualno (ВИДЕО)

10 март 2026, 15:30 часа 299 прочитания 0 коментара

Въобще нямах намерение тази песен да бъде дует, но някак усетих в процеса на работа, че трябва да влезе и друг човек. Мислех много за нашите изпълнители и някак не видях никого в това. Първо прегледах приятелите си и все не се получаваше и тази песен си стоеше като демон. И изведнъж в Тик Ток видях DOBS, когото не познавам, с неговата песен "Незаменима" и се влюбих в нея. Писах му много спонтанно, пуснах му песента и той се съгласи да участва. 

Това разказа певицата Ваня Щерева в предаването "Студио Actualno" за новата ѝ песен "Ти да си добре", която изпълнява в дует с младия изпълнител DOBS. 

Песента разказва за неконвенционалната любов, която обаче не познава граници. 

"Песента не е любовна в класическия смисъл. Тя по-скоро поставя нещата така: "Аз и ти няма как да сме заедно, но аз толкова много те обичам, че искам ти да си добре. Не ти обещавам, че ще бъда с теб, но ти обещавам, че винаги ще мисля за теб." Писателят Димитър Калбуров ми беше изпратил свое стихотворение, което беше построено по този начин и аз му казах, че ще напиша песен по него и той се съгласи", сподели певица. 

Тя разказа и че това е първото ѝ парче, в което има чужд текст, създаден от Галя от "Каризма", а в самото създаване на песента и клипа се включват и дъщеря ѝ Мила Робърт и изпълнителите Роби и Руши

Част от кадрите са заснети в студиото на Роби, където започва създаването на песента, а финалните сцени са реализирани в студийна среда, която допълва интимното и лично усещане на проекта. Зад камерата застава операторът Виктор Милушев, а монтажът е на Митко Балабанов.

Повече от зад кулисите на песента - вижте в интервюто. 

Мирослав Димитров
Мирослав Димитров Отговорен редактор
