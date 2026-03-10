Любопитно:

"Катастрофа в невиждани размери": САЩ мислят за сухопътна операция в Иран (ВИДЕО)

Изглежда, че се насочваме към разгръщане на американски войски в Иран, за да постигнем целите на администрацията ни. Това заяви американският сенатор Ричард Блументал след като участва в представянето на доклад относно ситуацията в Иран. Събитието се проведе при закрити врати и продължи повече от два часа. 

Песимизъм относно постигането на целите на САЩ изрази и друг сенатор от Демократическата партия – Крис Мърфи. „Току-що идвам от двучасов закрит класифициран брифинг по въпроса за войната. Това само потвърди за мен, че операцията е напълно неясна. Ние няма да успеем да постигнем нито една от заявените си цели“, категоричен бе той.

„Все още не сме чули защо беше нужна тази операция, нямаме изслушвания по въпроса в Конгреса и смятам, че причината за това е ясна – ако президентът беше изпълнил конституцията и бе поискал от Конгреса разрешение за тази война, той нямаше да го получи. Американският народ щяха да поискат от техните избраници – без значение дали са демократи или републиканци, да не вземат такова решение, защото то е катастрофа в невиждани размери“, категоричен бе Крис Мърфи.

„Американци вече загиват в тази война, цените се покачват, лидерите-хардлайнери, които са против Америка, засилват позициите си и категорично няма начин да успеем да унищожим тяхната ядрена програма, защото по-голямата част от нея е заровена под земята, освен ако не предприемем наземно нахлуване – което би било още по-катастрофално и още по-непопулярно. Това е просто фиаско, пълно 10-дневно фиаско и затова ние ще ползваме всички възможности, които имаме в Сената, за да ги принудим да се явят на изслушване, да се гласува по въпроса и администрацията най-после да започне да обръща внимание на конституцията“, каза още Мърфи.

Позицията на Белия дом

От Белия дом не дадоха конкретен отговор относно евентуалното решение за започване на сухопътна операция в Иран. „По отношение на потенциалното разгръщане на сухопътни войски, президентът е казвал многократно, че не изключва нито една опция“, заяви говорителят на Белия дом Каролайн Левит.

