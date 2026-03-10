Как да отглеждате моркови от семена за богата реколта

Отглеждането на моркови от семена е нещо, което дори начинаещите градинари могат да правят успешно. Домашно отгледаните моркови се предлагат в асортимент от фантастични цветове – оранжево, лилаво, червено, жълто и бяло – и са много по-сладки и по-ароматни от купените от магазина. Можете да ги отглеждате в земята в зеленчукови парцели, в повдигнати лехи, в просторни саксии или торбички за отглеждане. Тези прости съвети ще ви помогнат да отгледате свои собствени моркови от семена и да се насладите на най-добрата си реколта досега.

Кухненски уред, който помага на семената да покълнат

1. Знайте кога да засадите

Морковите са зеленчуци за хладния сезон, които растат най-добре, когато температурите са между 10°C и 24°C. Семената на морковите обикновено се засаждат през пролетта, около две до три седмици преди последната слана , но могат да се засадят и в средата до края на лятото за есенна реколта от кореноплодни. Ако искате да удължите реколтата, засаждайте семена от моркови на интервали от четири седмици от пролетта до средата на лятото.

2. Подгответе мястото за засаждане

Въпреки че много зеленчуци могат да се отглеждат на закрито, морковите не се разсаждат добре и семената им винаги трябва да се засаждат директно навън в градини или саксии. За да подготвите морковите си за успех, изберете добре дренирано, слънчево място , което получава поне шест часа ярко слънце дневно. Подгответе мястото за засаждане, като обработите почвата на дълбочина от 25 до 30 см. Отстранете всички камъни и плевели, които намерите, обогатете почвата с компост или отлежал оборски тор и след това добавете по желание поръсване с костно брашно върху площта преди засаждане.

3. Опитайте отглеждане в контейнери

Корените на морковите растат дълги и прави в рохкава, песъчлива почва, но могат да станат закърнели, раздвоени или деформирани в градини, които са предимно глинести или пълни с камъни. Ако почвата ви е твърде гъста за кореноплодни зеленчуци, опитайте да отглеждате моркови в саксии, повдигнати лехи или отглеждайте торби, пълни с добре дренирана смес за повдигнати лехи или самостоятелно приготвена почвена смес, приготвена с 1 част почвена смес и 1 част пясък.

4. Засадете по правилния начин

Засадете малки семена от моркови на дълбочина около 6 мм в редове, разположени на разстояние около 30 см едно от друго. Поставете семената на разстояние около 5 до 7,5 см едно от друго или ускорете засаждането, като смесите семената от моркови с фин пясък или почвена смес и поръсите сместа леко и равномерно по реда за засаждане. Ако не искате да се занимавате с леки семена, закупете предварително приготвена лента за семена от моркови, в която семената от моркови са равномерно разположени по цялата ѝ дължина.