"Не знам как ще свърши войната с Иран": Стив Уиткоф не пропусна да похвали Тръмп (ВИДЕО)

„Не знам как ще завърши войната. Знам само, че президентът Тръмп е грешният човек, срещу когото да се изправиш, това знам“. Така главният преговарящ на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, отговори на въпрос как ще завърши конфликтът в Близкия изток.

Q: How do you see this war ending?



Steve Witkoff: I don’t know. pic.twitter.com/9SiL3gqGRR — Clash Report (@clashreport) March 10, 2026

„Слава Богу, че на кормилото на държавата имаме мъж, който взима тези смели решения. Ужасно беше, съгласен съм с него, да видиш шест семейства как скърбят за своите обични близки. Самите техни роднини казаха на президента: „Децата ни бяха герои, но не оставяйте тяхната смърт да е за нищо. Завършете започнатото, премахнете тези негодници“. Не можеш да живееш така, това е хаотичен начин на живот. Ние ще постигнем целите си по един или друг начин. Нека видим дали иранците са готови на разговори. Ако е така, аз съм сигурен, че президентът ще го направи, но точно сега мирът чрез сила е този, който има значение. Хора като иранците разбират само едно – алтернативата е лоша, ако не направят това, което нашият президент иска“, каза Уиткоф.

Steve Witkoff:



Let’s see if the Iranians want to talk.



If they do, I’m sure the president would be open to it. pic.twitter.com/idRR0O5VDq — Clash Report (@clashreport) March 10, 2026

„Никой не иска Иран за съсед. Те развалиха отношенията си с всички, изгубиха приятелите си“, добави той. „Израел може да бъде унищожен с една бомба, затова за Израел въпросът Иран да няма ядрено оръжие е екзистенциален“, каза още той.

Steve Witkoff on Israel:



Israel is a one-bomb country.



One bomb takes them out. pic.twitter.com/FbnI000ZGJ — Clash Report (@clashreport) March 10, 2026

Споделя ли Русия разузнавателна информация с Иран?

„Вчера, по време на разговора между Тръмп и Путин, руснаците казаха, че не споделят разузнавателна информация с Иран. Смятам, че можем да вярваме на думите им, те го казаха. Освен това, вчера аз и Джаред Къшнър говорихме с Ушаков, който потвърди това. По-правилно е този въпрос да бъде отправен към хората от разузнаването, но да се надяваме, че те не споделят такава информация“, каза още Уиткоф.

Steve Witkoff on Iran:



Russians said that they have not been sharing.



Let’s hope that they are not sharing. pic.twitter.com/gA5ERBQjFl — Clash Report (@clashreport) March 10, 2026