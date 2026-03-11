"Може би на PlayStation": Министър на САЩ обяви, че танкер е минал през Ормузкия проток, по-късно изтри публикацията

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт публикува пост в X, в който твърдеше, че Военноморските сили на САЩ са ескортирали петролен танкер през Ормузкия проток, за да поддържат непрекъснатия поток на глобалната петролна доставка. Малко след това Райт изтри публикацията си. От Белия дом обявиха, че американската армия не е ескортирала никакви кораби през този жизненоважен петролен маршрут. Също така не е ясно защо информацията изобщо е била публикувана.

Американските военноморски сили не са ескортирали никакви кораби през Ормузкия проток, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит, предаде Франс прес. Агенцията отбелязва, че Белият дом е опровергал веднага публикация, направена от министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт, който написа в социалните мрежи и броени минути след това изтри публикацията си, съобщаваща за първи подобен ескорт.

По-рано командващият на военноморските сили на гвардията обяви, че нито един кораб, свързан с агресорите срещу Иран, няма право да премине през Ормузкия проток. „Който има съмнения, нека се приближи и опита да премине“, обяви той.

Председателят на иранския парламент Галибаф също се подигра на информацията. „Петролен танкер преминал през Ормузкия проток, ескортиран от кораби на американския флот? Може би на PlayStation!“, написа той.

САЩ унищожава ирански плавателни съдове

Американската армия съобщи, че е поразила 16 ирански плавателни съда за полагане на мини "близо до Ормузкия проток", след като по-рано президентът Доналд Тръмп заплаши Техеран с военни последици, ако реши да минира невралгичния морски коридор за превоз на петрол и газ, съобщиха агенциите.

"Американските сили унищожиха на 10 март няколко ирански кораба, включително 16 минни заградителя близо до Ормузкия проток", посочи в Екс Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ).

Американският президент Доналд Тръмп потвърди за ударите. "Използваме същата технология и ракетни възможности, насочени срещу трафиканти на наркотици, за да елиминираме окончателно всяка лодка или кораб, който се опита да минира Ормузкия пролив. Ще бъдат ликвидирани бързо и жестоко. Внимавайте", написа той в социалната си мрежа Truth Social.

Минирането на Ормузкия проток

Междувременно американското разузнаване започна да получава сигнали, че Иран предприема стъпки за разполагане на мини в Ормузкия проток, съобщи телевизия "Си Би Ес Нюз" в социалната платформа "Екс". Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Иран да премахне всички мини, които е поставил в Ормузкия проток, като предупреди, че ако Техеран не го направи, ще се изправи пред военни последствия от невиждан досега мащаб, предаде Ройтерс. Тръмп обаче добави, че САЩ нямат конкретна информация дали Иран е сложил мини в този участък от протока.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция спря корабоплаването в Ормузкия проток, откъдето минават 20% от световните доставки на петрол, в първия ден от американско-израелските удари срещу Иран.

Защо Ормузкият проток е толкова важен?

Ормузкият проток свързва Оманския залив на югоизток с Персийския залив на югозапад. Тези води се използват интензивно от петролни танкери. При нормални обстоятелства до 31% от общия световен превоз на петрол по море преминава през тези води ежедневно.

Добивът на нефт в Ормузкия проток почти напълно ще блокира доставките на петрол от Персийския залив. Иран вече го блокира, причинявайки сериозна енергийна криза в много страни. Това може да доведе до по-висока инфлация през следващите месеци.

Наскоро френският президент Еманюел Макрон обяви отбранителна мисия за деблокиране на Ормузкия проток. Очакваше се Париж да разположи осем фрегати, два десантни кораба и самолетоносач.

Междувременно Иран заяви, че е готов да позволи на корабите да преминат през Ормузкия проток, но само при условие, че страната, на която принадлежи корабът, изгони израелския и американския посланици от територията си.