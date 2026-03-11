В последната секунда: Ямал спаси Барселона от загуба срещу Нюкасъл в голова вечер в Шампионска лига (РЕЗУЛТАТИ)

Днес, на 10 март, наблюдавахме първите мачове от половината 1/8-финални двойки в Шампионска лига. Нюкасъл прие Барселона на "Сейнт Джеймсис Парк". Срещата до последно изглеждаше спечелена от Нюкасъл, но Ламин Ямал не мислеше така. Видяхме положения и пред двете полувремена, но вратарите свършиха работата си добре. През втората част Нюкасъл извърши необходимите смени навреме и това даде резултат. Именно резервите вдъхнаха сили на "свраките" да вкарат първия гол. Но в последната минута на мача Барселона получи дузпа, която Ямал реализира и изравни резултата.

Вратарите запазиха нулите през първото полувреме

През първото полувреме Барселона, в типичния си стил, владееше топката през над 60% от времето. Противно на очакванията Нюкасъл не се затвори в собствената си половина, а играеше на контрапреса, която му донесе положения. Въпреки по-малкото притежание на топката, "свраките" отправиха повече удари към вратата на Жоан Гарсия, който се намеси решаващо на няколко пъти. Разбира се, каталунците също имаха положения за отбелязване на гол, но Аарън Рамсдейл се погрижи Нюкасъл да не допусне попадение през първата част. Тя завърши с няколко поредни корнера за "свраките", но те не успяха да се възползват от тях.

Тройна смяна върна бойния дух на Нюкасъл

И през втората част играта на двата отбора изглеждаше равностойна. Положения не липсваха пред двете врати, но никое не беше достатъчно опасно. В 67-мата минута Еди Хау извърши тройна смяна, която сякаш преобрази Нюкасъл в игра влезе голмайсторът на "свраките" Антъни Гордън и отборът веднага заигра по-динамично. Импулсът на свежите футболисти оказа влияние, като Нюкасъл откри резултата само няколко минути след смените, но голът беше отменен заради засада.

Барселона се спаси с дузпа в последната секунда

В 85-тата минута друга от резервите - Джейкъб Мърфи, центрира отдясно и оставеният сам в наказателното поле на Барселона Харви Барнс нямаше проблем с това да се разпише. 10 минути по-късно, след изтичането на минималното добавено време, Барселона хвана Нюкасъл неподготвен. Малик Тиау фаулира Дани Олмо в наказателното поле и каталунците получиха дузпа. Ламин Ямал я реализира и изравни резултата в последната секунда.

Резултати от Шампионска лига - 10.03.2026 г.

Галатасарай 1:0 Ливърпул

Атлетико Мадрид 5:2 Тотнъм

Аталанта 1:6 Байерн Мюнхен

