Израел с нова вълна удари по Техеран, Иран атакува американски бази в региона (ВИДЕО)

Израелската армия съобщи, че е започнала "вълна от удари" по Техеран, малко след като в иранската столица отекнаха нови взривове, предаде Франс прес. "Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) предприеха нова вълна удари по цели на терористичния ирански режим в Техеран", посочиха ЦАХАЛ в официалния си профил в Телеграм.
Елитният ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е атакувал американски бази в Бахрейн и Иракски Кюрдистан, съобщиха ирански медии. Според комюнике, разпространено от иранската агенция Тасним, гвардейците посочват, че са изстреляли голям брой ракети срещу базата на Пети флот на военноморските сили на САЩ в Бахрейн и по три обекта в Иракски Кюрдистан.
🚨🚨— Iran TV (@QBC_QBC) March 10, 2026
Targeting of a U.S. warship off one of the ports in Bahrain. pic.twitter.com/fim52u1SoA
مشاهد لآثار العدوان الإيراني على مبنى سكني في العاصمة البحرينية المنامة pic.twitter.com/5SwQafasGW— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 10, 2026