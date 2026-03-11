Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Израел с нова вълна удари по Техеран, Иран атакува американски бази в региона (ВИДЕО)

11 март 2026, 1:36 часа 451 прочитания 0 коментара
Израел с нова вълна удари по Техеран, Иран атакува американски бази в региона (ВИДЕО)

Израелската армия съобщи, че е започнала "вълна от удари" по Техеран, малко след като в иранската столица отекнаха нови взривове, предаде Франс прес. "Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) предприеха нова вълна удари по цели на терористичния ирански режим в Техеран", посочиха ЦАХАЛ в официалния си профил в Телеграм.

Елитният ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е атакувал американски бази в Бахрейн и Иракски Кюрдистан, съобщиха ирански медии. Според комюнике, разпространено от иранската агенция Тасним, гвардейците посочват, че са изстреляли голям брой ракети срещу базата на Пети флот на военноморските сили на САЩ в Бахрейн и по три обекта в Иракски Кюрдистан.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Бахрейн война Израел война Иран
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес