Как Турция стои между Иран и НАТО и защо САЩ водят войната? Анализ на Тайфур Хюсеин (ВИДЕО)

Иран е водещата шиитска държава исторически, като е водела конфликт с Османската империя, но с опити за сериозна дипломация. Това заяви в предаването "Студио Actualno" журналистът и международен анализатор Тайфур Хюсеин, коментирайки отношенията между Турция и Иран.

Интересно е, че границата между Иран и Турция не е променяна няколко века, което показва, че двете държави са успели да водят балансираната политика. Точно това визира и Ердоган в момента. Дали е възможно да бъде въвлечена Турция в този конфликт? Страната има военновъздушната база "Инджирлик", която е изградена срещу опасността от Съветския съюз. Тази база в момента е изключено да бъде въвлечена в конфликта. По-различно стоят обаче стоят разузнавателните системи на страната, които са изградени точно срещу Иран с цел да се събира информация за съюзниците от НАТО. Изпратените ракети от страна на Техеран към Турция могат да бъдат разчетени като знак страната да не се включва в конфликта със САЩ и Израел, отбеляза Хюсеин.

Според журналиста другата важна точка е съдбата на кюрдите, които са разположени в Турция, Сирия, Ирак и Иран. Кюрдите са такова население, което няма своя държава в региона, а според различните изследвания то наброява около 20 млн. души. Всякаква форма на държавно образование в региона е заплаха за националната сигурност, припомни Хюсеин. Той посочи, че в момента Анкара води мирни преговори с кюрдите, които донякъде са се примирили с това, което се случва, тъй като вече получават определени права. По думите на Хюсеин, от друга страна, включването на Турция във военните действия с Иран би било свързано със съдбата на Азербайджан.

