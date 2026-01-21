Зодиите, които ще преживеят най-големи промени до 26 януари

До 25 януари 2026 г. четири зодиакални знака ще преживеят най-драматичните и значителни астрологични промени. Тази седмица бележи ключов поврат за тях. Въпреки че новата година вече е започнала, мнозина все още не са усетили някаква забележима промяна в енергията. Но скоро ситуацията ще започне да се променя и промените ще бъдат очевидни

Във вторник, 20 януари, Меркурий навлизе във Водолей, засилвайки характерните за знака нонконформизъм и далновидно мислене. Този поток от енергия ще продължи до 6 февруари. Когато Марс се присъедини към Водолей в петък, 23 януари, решителните действия ще станат по-лесни и ще се появи повече смелост за съвместни проекти и нестандартни решения. Въпреки че влиянието на тези планети ще се усети от всички, четири знака на Зодиака ще получат специален тласък, което ще им позволи да реализират усилията си и да постигнат осезаеми резултати.

Рак

От средата на декември фокусът на Рака е върху личните взаимоотношения и тази седмица ще бъде логичният завършек на този период. Влиянието на Новолунието в Козирог на 18 януари активира вашия седми дом на партньорствата, докато Венера, Плутон, Меркурий и Марс създават мощен фон за обновени връзки. Ще отворите нова глава с любим човек, работен партньор или приятел. Взаимодействието на Марс и Меркурий с Уран, Сатурн и Нептун добавя възможности за укрепване на взаимоотношенията и личностно израстване тази седмица.

Лъв

За Лъва този период е посветен на планиране и грижа за себе си, тъй като шестият ви дом на ежедневието е изпълнен със събития. Тази седмица нещата се променят: Слънцето се премества в седмия ви дом на партньорствата, което въвежда сезон на значителна лична и партньорска трансформация. На 21 януари Слънцето е в съвпад с Меркурий, предлагайки възможност да изразите себе си по-ясно във взаимоотношенията – романтични, приятелски или професионални. На 23 януари Слънцето е в съвпад с Плутон, отваряйки вратата за смели стъпки и осъществяване на мечти със значима половинка.

Козирог

Краят на сезона на Козирог открива възможност за поставяне на значителни цели и смели действия. Новолунието на 18 януари във вашия знак се подравнява с Меркурий, Марс, Венера и Плутон, създавайки мощна енергия за инициатива. На 19 януари Слънцето се премества във вашия втори дом на доходите, а хармонията на Меркурий и Марс с други планети стимулира креативността, нетрадиционните решения и уверените действия. Тази седмица е благоприятна за осъществяване на планове и смели идеи.

Водолей

За Водолея това е първата седмица от сезона и енергията във вашия дванадесети дом на духовността на 18 януари продължава да сее семената на бъдещето. На 19 януари Слънцето навлиза във вашия знак, въвеждайки нова фаза с мащабни трансформации по оста на идентичността и взаимоотношенията. На 20 януари Меркурий засилва способността ви уверено и директно да изразявате мислите си, а с пристигането на Марс на 23 януари ще се появи попътен вятър за реализирането на проекти, които са наистина важни и интересни. Това е идеалното време за проактивни действия и реализиране на вашите планове.

