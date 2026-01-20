Аспект на деня и фаза на Луната на 21 януари 2026 г. Позволете си да сте честни

На 21 януари 2026 г. Луната е нарастваща, 4-и лунен ден. През този ден може да си позволите да бъдете максимално честни. Това ще доведе до чувство за освобождаване. Позволете си да преосмислите взаимоотношения, споразумения или финансови ангажименти, които вече не отразяват вашата същност. Под влиянието на Плутон, отдавна забравени ситуации, изискващи приключване, могат да изплуват на повърхността, а Венера във Водолей ще ви даде силата да го направите грациозно и без оглед на условностите.

Завършете проект

Завършете стар, дългогодишен проект, създайте първия си, макар и кратък, ясен план и предприемете едно решително действие. Тази енергия ще ви помогне да заземите вътрешната си истина, придавайки на намеренията си силна и трайна форма, която няма да бъде отнесена от ветровете на промяната. Настроението на деня ще се променя динамично. Ще бъдете привлечени от общуването, от обсъждането на смели идеи със съмишленици и от намирането на вашия вътрешен кръг. Ще търсите подкрепа и вдъхновение в колективния ум.

Сънища и подстригване

Намесата в прическата днес ще е удачна. Подстригването ще ви помогне да укрепите здравето си. Ако се подстрижете днес косата ви ще расте по-бързо. Тази нощ може да сънувате родителите си. Опитайте се да анализирате какво сте наследили от тях, започнете да решавате натрупалите се проблеми.

