Археолози откриха къде е добиван материалът за ваните на цар Ирод

Изследването, публикувано в Scientific Reports, потвърждава, че алабастърът е бил добиван в Израел. А ваните на цар Ирод са били изработени от местен материал.

Откритието е направено благодарение на скорошна находка на археолозите. В пещерата Теомим, на западните склонове на хълмовете на Йерусалим, те открили кариери на калцитен алабастър. Преди това се смяташе, че на територията на Южна Леванта (съвременен Израел и Палестина) древни кариери за добив на този минерал не съществуват и всички съдове от калцитен алабастър, намиращи се в Леванта, идват от Египет, а съдовете с по-ниско качество от гипс са местни изделия.

От времената на бронзовата епоха Египет е играл решаваща роля в появата на продукти от калцитен алабастър в Израел и развитието на местната гипсово-алабастрова индустрия. Резултатите от научната работа за първи път позволяват да се отличи калцитният алабастър от израелски произход от египетския.

Ayala Amir, Martin (Szusz) Department of Land of Israel Studies and Archaeology, Bar-Ilan University

„Фактът, че материалът за двете вани недвусмислено е добит в Израел, а не в Египет, както можеше да се предположи, тъй като качеството на камъка е високо, беше особена изненада. Това означава, че Ирод Велики е използвал местни продукти, а производството на калцитен алабастър в Юдея през втората половина на първи век пр. н. е. е било доста развито и с достатъчно високо качество, за да отговаря на стандартите за лукс на Ирод, един от най-добрите строители сред царете от този период“, казва професор Арен Меир.

Ирод I Велики е от цар (37 пр.н.е. - 4 пр.н.е.) на Юдея, Галилея, Самария и други територии. Той е поставен от Рим като проконсул и става родоначалник на династията на Иродиадите. Римляните го поставят на трона на Юдея след отслабването на династията на Хасмонеите и кратък период на партски контрол върху областта. По време на гражданските войни при създаването на Римската империя той успява да си създаде влияние в Рим и да се утвърди задълго като владетел на Юдея.

Ирод е силно непопулярен сред еврейските си поданици, които го смятат за узурпатор и чужденец – заради идумейския му произход и съмнителната му привързаност към юдаизма, наложен принудително в Идумея по времето на баща му. Както християнският Нов завет, така и еврейски автори като Йосиф Флавий описват подробно извършваните от него династични убийства. В същото време описаното в Новия завет масово убийство на деца при раждането на Исус Христос не е отбелязано в други източници и вероятно е базирано на старозаветната история за детството на Моисей.

Ирод развива мащабна строителна дейност на много места в Юдея, като най-мащабният му проект е голяма реконструкция и разширение на Йерусалимския храм, които продължават дълго след смъртта му около 3 година пр.Хр.

