Да бъдеш "Жената Конбини" - разговор с актрисата Боряна Йовчева (ВИДЕО)

На 11 февруари Боряна Йовчева и Александър Тонев отново ще ни пренесат в света на модерната японска литература с постановката "Жената Конбини" по едноименния роман на Саяка Мурата.

Публиката на Народния театър ще се потопи в една история, преплитаща лекота, абсурд, хумор и дълбоки социални теми. Драматизацията е на режисьора Марий Росен, по превод на Маргарита Укегава.

Идеята за постановката идва от самата Боряна Йовчева, която попада на книгата съвсем случайно.

"За пръв път чух за тази книга от монтажистката Вики Радославова, с която не се познавам лично, но разказваше за нея в един подкаст. И толкова ме заинтригува, че започнах да виждам театър в нея. Хрумна ми идеята да се свържа с Марий (Росен), защото го познавам и съм работила с него и именно с неговата чувствителност и режисьорско въображение, което е безгранично, свързах това нещо", сподели актрисата Боряна Йовчева в предаването "Студио Actualno".

Сюжетът проследява историята на Кейко - странно дете, чиито действия са подчинени на собствената й логика, която обаче не се вписва в цялостния модел на обществото, чиито правила тя не може да проумее. Ето защо решава да се затвори в себе си и да имитира поведението на околните, за да бъде „нормална“, а не „чуждо тяло“. На 18 години започва работа в конбини и открива своя житейски рай. Конбини са магазини в Япония, където денонощно можеш да откриеш всичко. Те навсякъде си приличат, служителите са в униформи и обслужването е стандартизирано, с репетирани и майсторски отработени фрази към клиентите.

В този съвършено функциониращ механизъм Кейко говори и действа точно както се очаква от нея. Да е зъбец от машината конбини за нея е не просто средство за оцеляване, а идеал на съществуване.

Саяка Мурата (р. 1979 г.) е сред най-изтъкнатите представители на модерната японска литература. Всяка нейна творческа изява й носи признанието на критиката и на читателите, както и авторитетни отличия. „Жената конбини“ (2016) е 10-ият й роман, от който са продадени повече от 1 милион екземпляра в Япония, преведен е на много езици, удостоен е с престижната награда „Акутагава“.

"С много голямо любопитство очакваме Саяка Мурата в България през април. Тя ще ни посети по покана на издателството, което преведе книгата и всъщност ще гледа представлението и аз много се вълнувам да си говорим след това", каза Боряна.

Боряна е актриса, режисьор и създател на дигитално съдържание. Нейният канал в YouTube „Ние, нашите и кучето“ съществува вече 5 години, където тя споделя моменти от ежедневието и живота си свързани с дома, пътешествията, децата, любимия мъж – актьора Милко Йовчев.

