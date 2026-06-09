Горивата, монополът и контролът: Обяснява Трайчо Трайков (ВИДЕО)

Ролята не един кмет на централен градски район - ролята на кмета е да го представлява като свой дом. Винаги трябва да стоят интересите на хората - това не е лунапарк за административно обслужване.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” бившият служебен министър на енергетиката и настоящ кмет на район “Средец”, Трайчо Трайков. Той е и кандидат за нов мандат на частичните избори в неделя.

Свършихме чудесна работа в Министерството на енергетиката. Видях някои от нещата, за които съм се борил, завършени: българо-гръцката газова връзка, газовият договор с Азербайджан, хранилището за радиоактивни отпадъци, които ще пазят боклуците за 300 години напред. Аз се постарах да си разчета усилията. За два месеца и половина не си заслужава човек да се впуска в битки, които не може да завърши. Правил съм много малко кадрови промени. Най-големият проблем беше защо АЕЦ “Козлодуй” спира през две седмици - заради една мембрана. Този проблем го решихме. Сега да сте чули нещо за това, попита риторично Трайков.

Наложи се две седмици да се занимаваме почти с появилата се криза за горивата, допълни Трайков.

Според него е най-добър вариант е голяма компания, която е стратегически инвеститор, да влезе в АЕЦ “Козлодуй”. Решението обаче не е в България, смята Трайков.

Има определено господстващо положение в определени складове за горива. Разкри се, че те се управляват от едно и също място - и за бензина, и за дизела. Това е доста непрозрачен сектор, не се знае какво се иска от търговците на горива. Докато бях министър, имаше джентълменско споразумение, че ще се спазват правилата, стана ясно още от думите на Трайков.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.