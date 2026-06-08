Кои са подводните камъни за евтините храни: Обяснява Христина Христова (ВИДЕО)

Няма нито една причина еврото като национална валута директно да е повлияло на повишаването на цените. Ние забелязахме тяхното повишаване една година преди приемането на еврото.

Това заяви бившият социален министър Христина Христова в предаването "Студио Actualno", във връзка с икономическите сътресения у нас и мерките, които държавата предприема.

България е изправена пред редица икономически и социални предизвикателства - от процедурата на Европейската комисия за прекомерен дефицит, през дебата за бъдещето на майчинството и новите мерки за ограничаване на ръста на цените.

Тази сутрин управляващите представиха инициативата "Кошница с грижа", която предвижда намаляване на цените на част от основните хранителни продукти с между 15 и 30%, чрез доброволно участие на големите търговски вериги.

Мярката идва на фона на обществените опасения за поскъпване на живота и засиления дебат за спекула и "необосновани" цени на хранителните стоки.

Най-тежко понасят инфлацията хората, които потребяват малката потребителска кошница, с най-нисък социален статус. Нека да направим един списък с цените на продуктите на 11 юни и на 11 юли да направим сравнение дали за този период е имало намаление на цените с 15 или по-добре 30%. И тогава ще можем да отчетем резултатите от тези усилия на правителството, каза Христова.

Тя обясни и че нелоялните търговски практики също се отразяват на джоба на потребителите.

"Има нелоялни търговски практики, има подвеждаща информация, което също са действия, които водят до изсмукване на парите на хората. Ако човек иска да си закупи едно парче сирене за себе си и за децата си - то струва едикакваси сума. Но когато това сирене не е произведено от мляко и няма ясна и точна информацията от какво е, но струва толкова сякаш е произведено от краве мляко, това е изключително некоректно, изключително нелоялно", заяви експертът.

Повече по темата - вижте в интервюто.