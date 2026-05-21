Как Радев създава очаквания, че ще оправи нещата? Обяснява Левон Хампарцумян (ВИДЕО)

21 май 2026, 18:30 часа

Дали политиците знаят какво правят със законите на икономиката, не съм много наясно. В предизборната кампания Румен Радев създаде очакване, че ще подобри отношенията с Русия. Много хора останаха с впечатлението, че ще връщаме лева, това също не стана. Много хората останаха с впечатлението, че ще се намаляват цени.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" банкерът Левон Хампарцумян, коментирайки мерките на правителството за справяне с високите цени и темата с бюджета на държавата.

Това, за което Радев създаде усещане, е, че ще има война за овладяване на цените и овладяването на инфлацията. Ако успеят да овладеят инфлацията, Нобеловата награда им е в кърпа вързана, категоричен е Хампарцумян.

Според него ценообразуването е сложен въпрос, а някои такива процеси вече са базирани на изкуствен интелект. Умението да имаш 24/7 зелена салата и червени домати, не е шега работа, посочи експертът.

Защо ще изкривяваш пазара с някаква субсидия, попита Хампарцумян по повод идеята да има субсидирани продукти в магазините срещу определена сума. Банкерът отбеляза, че има най-различни варианти за подпомагане на по-бедната част от населението, но като има сива икономика, много трудно може да се таргетира тази идея. 

