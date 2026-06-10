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"Зациклили сме жестоко и трябва да тръгнем от нулата": Венци Мицов в Студио Actualno (ВИДЕО)

10 юни 2026, 14:10 часа 650 прочитания 1 коментар

Тази програма не е само за музика, тя е за абсолютно всички. Виждам, че има късометражно кино, театрални моноспектакли, всякакви неща. Надявам се, че догодина ще има два пъти повече пари, два пъти повече кандидати. Аз лично смятам, че това е правилната посока - да обърнем внимание на младите хора, защото после точно младите хора печелят Евровизия. 

Това каза музикантът и бивш общински съветник Венцислав Мицов в предаването "Студио Actualno" във връзка с новата програма на Столична община "Млад артист", която стартира на 1 май. 

Програмата подкрепя индивидуални артистични проекти, които водят до създаване, представяне или разпространение на културен продукт или творческа услуга, и е създадена с цел да окаже съдействие на млади артисти на възраст между 18 и 29 години. 

"Много съм щастлив, че това се случва. "Мазето" е това, което ще ни спаси, защото ние сме зациклили жестоко и се налага да се върнем обратно и да тръгнем от нулата", каза Мицов пред водещия Мирослав Димитров. 

Проектните предложения ще бъдат оценявани от експертна комисия с участието на представители от Столична община, Творчески съвет към Столичната програма "Култура", ОКИ ДК "Красно село" и Българската музикална асоциация. По думите на Мицов над 100 млади лица са кандидатствали по новата програма, предлагайки интересни и разнообразни проекти. 

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Одобрените проекти ще бъдат реализирани в периода 1 юли - 15 декември 2026 г., а втората сесия е планирана за периода 15 октомври - 15 ноември 2026 г.. 

Повече за програмата и необходимостта от нея - вижте в интервюто. 

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Столична община Венци Мицов музика Студио Actualno
Александра Йошева
Александра Йошева Редактор
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