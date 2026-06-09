Красивата жена е щастливата жена: Ивет Григорова и Лилия Илиева със съвети как да обичаме себе си (ВИДЕО)

Когато една жена е щастлива, тя е красива. Когато спи достатъчно, когато се храни умерено и балансирано, когато знае как да се грижи за кожата си и да поддържа косата си, тогава идва естествената красота.

Това обясниха създателят на модна агенция Ivet Fashion Ивет Григорова и журналистът Лилия Илиева в предаването "Студио Actualno" във връзка с предстоящото на 14 юни събитие, посветено на естествената красота и присъствие на жените.

Ивет и Лилия са основатели на I&L Academy - пространство за трансформация, увереност и стил, което събира на едно място модерните жени – амбициозни, осъзнати и готови да инвестират в себе си.

Със своята експертиза те превръщат I&L Academy в модерна платформа за уверени, целеустремени и въздействащи жени. Проектът успява да превърне личностното развитие в истински lifestyle. Форматът комбинира експертни лекции, практически класове и реални техники за изграждане на визия, комуникация и женско присъствие.

От личен стил, език на тялото и походка до грим, здравословен живот и увереност пред камера. Всяка тема е създадена така, че да бъде изцяло приложима в живота, защото днес жените не искат просто да изглеждат добре - искат да бъдат запомнящи се.

"Цялата сила на жената и цялата тази визия, която ти комплексно придобиваш, идва от излъчването. От начина, по който тя гледа, от начина, по който тя се чувства, от това, което излъчва", обясни Ивет Григорова.

Академията предлага атмосфера на общност, в която жените не се конкурират, а се подкрепят. Пространство, в което външната визия среща вътрешната увереност, а присъствието се превръща в лична сила. Второто издание ще се проведе на 14 юни 2026 г. в Астория Гранд Хотел.

Повече информация за академията и как можем да се научим да обичаме себе си - вижте в интервюто.