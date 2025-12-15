Радост за Карлос Насар: Стефан Ботев е аут от федерацията по вдигане на тежести, близък до звездата е новият президент!

Стефан Ботев вече не е президент на Българската федерация по вдигане на тежести. Това стана ясно на днешното Общо събрание на централата, на което присъстваха 33 от общо 36 регистрирани у нас клуба. Ботев бе освободен от поста си с 2о гласа „За“ и 10 „против“. По този начин той вече няма да бъде председател на федерацията. Както е известно, в последно време Стефан Ботев влезе в открит конфликт със суперзвездата на България в щангите – Карлос Насар, заради договора на състезателя с федерацията.

Карлос Насар присъства на Общото събрание

Самият Карлос Насар присъства в залата по време на Общото събрание на Българската федерация по вдигане на тежести. Родният щангист стана свидетел на избора на новия президент на централата. Това е неговият близък Асен Златев, с когото работиха заедно в последните месеци. Новият председател на БФВТ бе избран с 21 гласа „За“, 11 „Против“ и 1 „Въздържал се“.

Асен Златев е един от най-успешните български щангисти

Асен Златев е един от най-успешните български щангисти. Той е олимпийски шампион от Игрите в Москва през 1980 година. В знаменитата си кариера Златев е спечелил три световни титли (1980, 1982, 1986), както и пет европейски отличия (1980, 1982, 1984, 1985, 1987). Именно Асен Златев е посочван нееднократно от Карлос Насар като неговия пример в спорта.

