Промяна в договора: парите на Карлос Насар са във федерацията?

Още един обрат по сякаш безкрайната тема за договора на Карлос Насар с Българската федерация по вдигане на тежести. Според bTV договорът, който Насар подписа преди 48 часа, не е признат от федерацията. Но въпреки това заплатите, които трябва да му се изплатят, вече са в сметката на БФВТ. След заседание на Управителния съвет на федерацията е изготвен нов договор с леки корекции.

Според УС на БФВТ клаузите на договора не могат да бъдат покрити в България

Карлос Насар има 24 часа, за да подпише новия вариант на контракта. Според информацията „всички корекции по документа са съгласно предварителните договорености между БФВТ и Министерството на младежта и спорта“. Членовете на УС са взели единодушно решение, че клаузите, които договорът съдържа не могат да бъдат покрити в България. Според bTV „Насар не може да бъде санкциониран, ако откаже участие или съдействие в рекламни кампании“.

Още: Голям шампион на България и треньор на Насар влиза в битката за президент на БФВТ: Нямам особено желание, но трябва да се помогне

Карлос Насар има срок до 4 декември да подпише новия договор

Според информацията на медията парите, които Карлос Насар трябва да получи за изминалата година, под формата на заплати, вече са в сметката на БФВТ. Президентът на федерацията Стефан Ботев заяви, че парите за заплатите на Насар не са преведени и се чака официално подписване на договора. Ето какво каза Ботев: „След като се предаде подписаният контракт на министерството, тогава ще бъде извършено плащането на заплатите му към федерацията и съответно към него“. Новият вариант на договора вече е изпратен на екипа на Карлос Насар и той има краен срок за подписване – 4 декември. Ако договорът се подпише в срок, федерацията ще може да го входира и документите ще бъдат изпратени на Министерството на младежта и спорта.

Още: Карлос Насар: Не смятам, че Делян Пеевски трябва да присъства във федерацията