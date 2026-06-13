Страхотен Никола Цолов се качи на подиума в спринта на Гран При на Каталуния

Никола Цолов завърши на трето място в спринтовото състезание за Гран при на Каталуня от Формула 2, с което записа четвъртия си подиум за сезона. Той е и първи за българския пилот на Кампос Рейсинг отвъд първото място, на което той бе в Австралия, Маями и Монте Карло.

Българският лъв е на второ място във временното класиране във Формула 2

Your Sprint Race Podium in Barcelona 🏆



1️⃣ Maini 🇮🇳

2️⃣ Mini 🇮🇹

3️⃣ Tsolov 🇧🇬#F2 #BarcelonaGP pic.twitter.com/XbLb1g5dvL — Formula 2 (@Formula2) June 13, 2026

Цолов направи забележително начало на състезанието и изпревари два болида още преди завой номер 1, а в третата обиколка мина и пред съотборника си Ноел Леон за втора позиция. Секунди по-късно Куш Майни завъртя най-добра обиколка на трасето и единствен остана пред българина. Мини обаче бързо изпревари Леон и подгони Цолов, а българинът го държа дълго време зад себе си.

Цолов загуби скорост в края на състезанието и Мини го изпревари в 23-ата обиколка, а от това се възползва и Колтън Хърта, който вчера направи тренировка във Формула 1. Двамата изпратиха Цолов на четвърто място, но българинът си върна позиция срещу Хърта в последната обиколка и записа четвъртия си подиум за сезона.

🏁 CHEQUERED FLAG 🏁



TOP 10 ⬇️



Maini

Mini

Tsolov

Leon

Herta

Camara

Beganovic

Dunne

Inthraphuvasak

Varrone#F2 #BarcelonaGP pic.twitter.com/XpYpDEjhKP — Formula 2 (@Formula2) June 13, 2026

След спринта Мини, който остана на 7.2 секунди зад победителя Куш Майни, вече е със 71 точки на върха в класирането при пилотите, а Цолов остава на втората позиция с три точки пасив. Основното състезание започва в неделя в 12:25 часа българско време.

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