Само 300 километра делят Никола Цолов от Формула 1: Какво спира българския лъв от болида още тази година

Голямата надежда на България в автомобилните спортове Никола Цолов прави изключителен сезон във Формула 2. Към момента той се намира на второ място във временното класиране, като от първото място го дели само една точка. Какво обаче му липсва на Българския лъв, за да застане зад волана в болид от Формула 1 още тази година?

Българският пилот се нуждае от 300 километра тест, за да получи право за Формула 1

Този уикенд в първата свободна тренировка в Гран При на Барселона участваха множество дебютанти. За съжаление Никола Цолов няма как да бъде сред тях, тъй като му липсва ключов компонент. Той вече е изпълнил едно от основните изисквания - 25 натрупани точки в своя лиценз актив. Правото да участва в свободна тренировка обаче Българския лъв ще получи едва след като има 300 навъртяни километра в тестова сесия с болид на Формула 1.

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За участие в състезание на Формула 1 са необходими 40 точки в супер лиценза. Това в случая на Цолов би означавало той да завърши сезона си на 5-та или по-горна позиция. Предвид представянето му се очаква в най-скоро време от Ред Бул да организират изпълнението на необходимите километри в тестова среда.

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