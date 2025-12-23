Любопитно:

Заради разцеплението в шахмата: "Кралица" на България може да премине под чужд флаг

23 декември 2025, 20:09 часа 414 прочитания 0 коментара

Една от шахматните кралици на България - Белослава Кръстева, е изправена пред трудното решение дали да продължи да се състезава под български флаг заради конфликта в този спорт у нас. Както е известно, в момента има разцепление на две федерации по шахмат - Българска спортна федерация по шахмат (БСФШ), която е с международен лиценз, както и Българска федерация шахмат 2022 (БФШ 2022), която пък има лиценз в България. 

Белослава Кръстева и останалите шахматисти на България изправени пред дилема

От 1 януари българските шахматисти най-вероятно няма да могат да се състезават на международни прояви в шахмата заради наказание от Международната федерация, което ще бъде и второ поред. Именно затова и Кръстева обмисля дап ремине под чужд флаг, но все пак ще изчака, за да види дали ще има положително развитие покрай разделението между двете федерации. 

Още: БФШ 2022 с позиция до спортния министър и призив да не се толерира "алчността и беззаконието" на БСФШ

Белослава Кръстева

"Има сериозна неяснота заради разделението на федерациите", каза Белослава Кръстева. Тя припомни, че през 2023-та България стана европейски отборен шампион в шахмата. "Тогава беше моментът за обединение на двете федерации", коментира младата шахматистка, която не си спомня период, в който да не е имало разделение в българския шахмат. "Винаги сме разделени", коментира тя. По-рано Белослава Кръстева стана №1 при жените на Европейското по ускорен шахмат.

Още: Международната федерация по шахмат е заплашила ММС, че може да извади българските състезатели от своите турнири

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Шахмат Белослава Кръстева
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес