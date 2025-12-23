Заради разцеплението в шахмата: "Кралица" на България може да премине под чужд флаг

Една от шахматните кралици на България - Белослава Кръстева, е изправена пред трудното решение дали да продължи да се състезава под български флаг заради конфликта в този спорт у нас. Както е известно, в момента има разцепление на две федерации по шахмат - Българска спортна федерация по шахмат (БСФШ), която е с международен лиценз, както и Българска федерация шахмат 2022 (БФШ 2022), която пък има лиценз в България.

Белослава Кръстева и останалите шахматисти на България изправени пред дилема

От 1 януари българските шахматисти най-вероятно няма да могат да се състезават на международни прояви в шахмата заради наказание от Международната федерация, което ще бъде и второ поред. Именно затова и Кръстева обмисля дап ремине под чужд флаг, но все пак ще изчака, за да види дали ще има положително развитие покрай разделението между двете федерации.

Още: БФШ 2022 с позиция до спортния министър и призив да не се толерира "алчността и беззаконието" на БСФШ

"Има сериозна неяснота заради разделението на федерациите", каза Белослава Кръстева. Тя припомни, че през 2023-та България стана европейски отборен шампион в шахмата. "Тогава беше моментът за обединение на двете федерации", коментира младата шахматистка, която не си спомня период, в който да не е имало разделение в българския шахмат. "Винаги сме разделени", коментира тя. По-рано Белослава Кръстева стана №1 при жените на Европейското по ускорен шахмат.

Още: Международната федерация по шахмат е заплашила ММС, че може да извади българските състезатели от своите турнири