21-годишен спринтьор влезе в топ 4 на вечната българска ранглиста!

21-годишният Христо Илиев излезе на четвърто място във вечната ранглиста на България на 60 метра! Спринтьорът спечели Открития атлетически турнир в столичната зала “Фестивална”. Той записа резултат от 6.61 секунди и остана на 3 стотни от рекордьора Петър Петров. Валентин Атанасов и Анри Григоров допълват топ 3 с по 6.59 сек. До момента личният рекорд на Илиев беше 6.66 сек.

С постижението си от днес сливналията остана само на 2 стотни от норматива за Световното първенство в зала в Торун. Никола Караманолов се нареди втори в зала “Фестивална” с 6.67 сек. Балканският шампион на 100 метра за юноши под 20 години от 2025 г. Георги Петков заслужи третото място също с личен рекорд от 6.75 сек.

На 60 м при жените Мила Димитрова триумфира с 7.58 сек, което е нейно лично постижение. Тя задмина Симона Стоянова, която спря часовника на 7.79 сек. Трета финишира туркинята Суде Наз Баяр със 7.81 сек.

В тройния скок Лъчезар Вълчев спечели с 16.21 метра. Той направи само два успешни опита, което му беше достатъчно. Второто място е за Димитър Ташев с 15.19 м. Николай Тодоров зае третата позиция с личен рекорд от 15.10.

