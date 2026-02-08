Кой има имен ден днес, 8 февруари 2026 г. Честито!

На 8 февруари 2026 г. имен ден отбелязват всички, които носят името Захари, Захария и производните им. Пророк Захария е единадесети от малките пророци. Той предсказал и тържественото влизане на Иисуса Христа в Йерусалим, Юдовото предателство за тридесет сребърника и разбягването на апостолите по време на Христовите страдания. Пророк Захария се нарича сърповидец, защото имал видение – слизащ от небето сърп, който покосява неправедните люде. Пророкът починал в последните години от царуването на персийския цар Дарий Хистасп, около 520 г. преди Христа.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Нека твоят празник бъде изпълнен с красота, искреност и чиста любов и приятелство! Да си здрав, обичан, а късметът да е винаги на твоя страна!

Честит имен ден! Нека този ден озари дните ти, изпълни със смисъл живота ти, а душата - с най-чисти копнежи и любов! Бъди щастлив и нека усмивката не слиза от лицето то!

Да си честит, здрав, енергичен и пълен с уникални идеи! Нека твоето щастие бъде закон за любимите ти хора! Да си заобиколен от невероятни приятели и да се радваш на истинска любов!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

