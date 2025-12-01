Войната в Украйна:

Прекрасно! Белослава Кръстева е №1 сред жените на Европейското първенство по ускорен шахмат

01 декември 2025, 17:00 часа 344 прочитания 0 коментара
Прекрасно! Белослава Кръстева е №1 сред жените на Европейското първенство по ускорен шахмат

Белослава Кръстева завърши на първо място сред жените на Европейското първенство по ускорен шахмат в Косово с награден фонд 40 хиляди евро. Българката събра 7,0 точки след 11 изиграни партии по швейцарската система с 15-минутна контрола и добавяне от 10 секунди на изигран ход, като се нареди на 61-во място в откритата надпревара. Шампион стана гросмайстор Паулиус Пултиневичиус (Литва) с 10,0 точки, пред Леван Панцулая (Грузия) и Даниел Дарда (Белгия) с по 9,0 точки.

Страхотна Белослава Кръстева

Най-добре от българите се представи гросмайстор Кирил Георгиев, който завърши на 30-о място със 7,5 точки. Той се класира втори във възрастовата група над 50 години, в която победител стана Василий Иванчук (Украйна) с 8,5 точки. В турнира по ускорен шахмат се включиха 374 играчи.

Белослава Кръстева

Кирил Георгиев беше най-добър в своята възрастова група на Европейското първенство по блиц с награден фонд 25 хиляди евро, също в Косово, в което се нареди на 29-о място в общото класиране с 9,0 точки от 13 партии с 3-минутна контрола и 2 добавени секунди на изигран ход, като изпревари Иванчук по допълнителни показатели.

Гросмайстор Джордън Ван Фореест (Нидерландия) стана континентален шампион на блиц с 11,0 точки, пред Едуардо Бонели (Испания) с 10,5 и Войтех Плат (Чехия) също с 10,5. Белослава Кръстева се нареди на четвърто място при жените със 7,5 точки (93-а в общото класиране), а номер 1 при дамите стана Йохана Паасикангас (Финландия) с 8,0 точки. 370 шахматисти се включиха в турнира по блиц.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Анджелика Ненова стана държавна шампионка по шахмат за жени, 12-годишна завърши втора

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Шахмат Белослава Кръстева
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес