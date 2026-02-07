Manipulimet dhe bullgarët në Shqipëri: Sofika Male në studion e Actualno Ballkani (VIDEO)

"Ka shumë mundësi që bullgarët në Shqipëri të jenë të manipuluar" komentoi në Studio Actualno Ballkani (Студио Actualno Балкани) Sofika Male. E ftuara jonë ka lindur në Gollomboç, Prespë e Madhe. Në në vitin 2001 vjen për të studiuar në Bullgari. Aktualisht ajo punon këtu, por zemra e saj mbetet e lidhur me komunitetin bullgar në Shqipëri. Male nuk interesohet për retorikën politike në Tiranë dhe nuk ka dëshirë të hyjë në konfrontim me politikanë margjinalë. E vetmja gjë që dëshiron është një e ardhme më e mirë për komunitetin në Shqipëri.
“Nuk pajtohem që bullgarët në Shqipëri të shtypen dhe të manipulohen”, është kategorike ajo.
Kujtojmë se një bisedë normale për bullgarët në Shqipëri në episodin e mëparshëm të emisionit shkaktoi një stuhi të vërtetë reagimesh nga dy organizata në vendin shqiptar. Më tepër:
Njerëz nga e njëjta familj
Sofika Male foli për marrëdhënien e familjes së saj me Bullgarinë, gjuhën që flisnin në shtëpi dhe debatet midis tyre.
Rezulton se në të njëjtën gjuhë, anëtarë të së njëjtës familje debatonin nëse ishin maqedonas apo bullgarë. "Disa thanë: ne jemi bullgarë, të tjerët pohuan se jemi maqedonas", rëfen ajo.
Si është e mundur që edhe sot njerëz nga e njëjta familje në Shqipëri nuk janë me origjinë të njëjtë- disa janë bullgarë dhe të tjerë maqedonas? Pse politikanë margjinalë vazhdojnë t'i mohojnë bullgarët në Shqipëri dhe madje edhe deklarimin e tyre si bullgarë, si dhe a janë dërguar sinjale palës shqiptare - do ta zbuloni në bisedë.
Më shumë prani bullgare
Male beson se bullgarët në Shqipëri kanë nevojë për më shumë prani bullgare, si dhe mbështetje nga Bullgaria për të ruajtur gjuhën bullgare. Edhe pse ka mbijetuar përgjatë shekujve, ajo theksoi se gjuha bullgare mësohet vetëm në shkollat e së dielës, por jo në shkollat shtetërore, ku mësohet maqedonishtja.
Male beson se bullgarët në Shqipëri kanë nevojë për më shumë prani bullgare, si dhe mbështetje nga Bullgaria për të ruajtur gjuhën bullgare. Edhe pse ka mbijetuar përgjatë shekujve, ajo theksoi se gjuha bullgare mësohet vetëm në shkollat e së dielës, por jo në shkollat shtetërore, ku mësohet maqedonishtja.
Denica Kitanova - redaktore