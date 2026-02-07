Ясен е първият олимпийски шампион на Зимните игри в Милано и Кортина 2026

Швейцарският състезател по ски-алпийски дисциплини Франьо фон Алмен е първият златен медалист на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина 2026. Той спечели спускането на пистата "Стелвио" в Бормио с време 1:51.61 минута. 24-годишният Фон Алмен изпревари италианците Джовани Францони и Доминик Парис. Световният шампион от Куршевел 2023 и носител на Световната купа за последните четири сезона Марко Одермат не намери място на подиума.

За настоящия световен шампион в дисциплината от Заалбах 2025 това беше мечтан олимпийски дебют. Той беше един от фаворитите преди старта, след като имаше две победи в спускането за Световната купа през сезона, последната от които преди седмица на родня земя в Кран Монтана, което потвърди с днешното си каране по 3,5-километровото трасе.

Джовани Францони финишира втори на 2 десети от секундата. 24-годишният световен първенец за младежи от Панорама 2022 също участва за първи път на олимпийски игри, но се представи много солидно и заслужи среброто. Веднага след него за още по-голяма радост на домакините се нареди 36-годишният му сънародник Доминик Парис с изоставане от половин секунда.

Световният вицешампион в спускането от Шладминг 2013 Парис имаше аванс от 18 стотни от секундата в средата на трасето, но в крайна сметка финишира трети. Марко Одермат беше считан за основен претендент за място на подиума, но остана четвърти на 7 десети от секундата зад победителя. 28-годишният швейцарец не успя да вземе второ олимпийско отличие в кариерата си след златото в гигантския слалом от Пекин 2022.

