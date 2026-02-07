Любопитно:

07 февруари 2026, 10:00 часа 458 прочитания 0 коментара
Кога и къде да гледаме Тервел Замфиров, Радо Янков, Малена Замфирова и Александър Кръшняк на Зимната олимпиада

Четиримата сноубордисти на България - Тервел Замфиров, Радослав Янков, Малена Замфирова и Александър Кръшняк, излизат в неделя за своите стартове на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Четиримата ще се състезават в паралелния гигантски слалом, като ще се опитат да се преборят за възможно по-предно класиране. За Янков това е четвърто участие на олимпиада, докато останалите правят своите олимпийски дебюти.

Паралелен гигантски слалом в сноуборда на Милано/Кортина 2026: Начален час и ТВ

За пръв път България има четирима участници в сноуборда, което я нарежда сред водещите нации. Интересното е, че и четиримата имат своие шансове да се класират сред челните места, като особено големи надежди се възлагат на Тервел Замфиров, който е и действащ световен шампион от 2025 година. Янков пък е изключително опитен, като е доказал през годините, че винаги може да бъде заплаха. Младата Малена също показа силни резултати преди Игрите.

Тервел Замфиров

В кой ден и от колко часа са квалификациите и финалите на българските сноубордисти

Квалификациите в паралелния гигантски слалом в сноуборда в Милано/Кортина 2026 ще се състоят на 8 февруари (неделя), като започват в 10:00 часа българско време и се очаква да продължат до 11:55 часа. Финалите пък ще се проведат в същия ден следобед, започвайки от 13:55 часа, а състезанието ще продължи до 15:45 часа.

Състезанието в сноуборда ще бъде излъчвано пряко в българския телевизионен ефир. Квалификациите ще бъдат предавани пряко в ефира на БНТ 3. Финалите пък ще се излъчват по БНТ 1. Може да следите информация за българските олимпийски в Милано/Кортина и в спортната секция на Actualno.com!

