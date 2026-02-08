Оставката на Румен Радев:

8 февруари в историята на България: Георги Димитров се среща със Сталин

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

8 февруари 1948 г.: Неофициалната среща на Георги Димитров със Сталин

На този ден делегацията на Георги Димитров осъществява неофициална среща със Сталин в Москва. По време на тази среща Георги Димитров получава критика от Сталин заради изказванията си за подготовката за създаване на Балканска федерация. Сталин е категоричен и ясно заявява позицията си, че България и Югославия трябва да съгласуват своите действия със СССР. Сталин заявява, че последната дума при бъдещата федерация трябва да е на СССР. Според него в нея трябва да влязат България, Югославия и Албания.

3 дни по-късно, на 11 февруари 1948 г., по предложение на Сталин е подписан протокол между България и СССР. Протоколът е във връзка с всички съвместни консултации по международните въпроси, които засягат двете страни. С това българската външна политика е поставена в пълна зависимост от СССР.

8 февруари 1952 г.: Започва обсъждане на романа "Тютюн" на Димитър Димов

На този ден в Съюза на българските писатели започва обсъждане на романа "Тютюн", написан от Димитър Димов. Пантелей Зарев и Емил Петров отправят обвинения към автора в "надкласова" гледна точка. Те го обвиняват в космополитизъм, както и в "несчитане" със социалистическия реализъм. Критиката на романа става обект и на публикации в периодичния печат.

През март месец същата година във вестник "Работническо дело" излиза статията "За романа “Тютюн" и неговите злополучни критици". В резултат на това са издадени препоръки за преработка на романа съобразно отправените критики. Следват няколко редакции на романа, пренаписването му с въвеждане на нови герои и увеличаване на обема му. Чак през 1992 г. романът "Тютюн" излиза отново в първоначалния си вид.

8 февруари 1878 г.: Генерал Николай Игнатиев пристига в Одрин за преговори с Високата порта

На този ден генерал Николай Игнатиев пристига в Одрин като ръководител на руската делегация, участваща в преговорите с Високата порта. Застъпничеството на Николай Игнатиев за България пред Високата порта изиграва голяма роля в успешния край на църковно-националната борба на българския народ.

След като Априлското въстание е потушено, генерал Игнатиев е един от главните инициатори за свикването на Цариградската конференция (1876-1877 година). Той настоява за реформи в полза на българския народ. Генералът се заема с изпълнението на важна дипломатическа мисия пред правителствата на западните велики сили, чиято цел е неутрализиране на тяхната намеса в случай на война между Русия и Османската империя.

Император Александър II решава да му възложи отговорността на първи делегат на Русия във воденето на преговори за сключване на мир с Османската империя. Генерал Игнатов не участва в Берлинския конгрес 1878 г. Причината за това са разногласия с руския канцлер княз Горчаков.

