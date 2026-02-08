Кога и къде да гледаме смесената щафета на България в биатлона на Зимните олимпийски игри

Четирима от най-добрите ни биатлонисти ще се състезават в смесената щафета на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Утвърдените имена в българския биатлон Владимир Илиев и Милена Тодорова ще се опитат да се преборят за възможно най-добро класиране заедно с младите, но не по-малко талантливи Благой Тодев и Лора Христова.

Биатлон: 4х6 км смесена щафета в Милано/Кортина 2026: Начален час и ТВ

Това е най-новата дисциплина в биатлона, а в българския тим попадат четирима от общо осемте състезатели, които ще вземат участие на Зимните олимпийски игри. Българските биатлонисти бяха съпътствани от редица здравословни проблеми преди старта на Игрите, но се очаква те да бъдат преодолени напълно до началото им, което за биатлона е на 8 февруари именно със смесената щафета.

В кой ден и от колко часа е 4х6 км смесената щафета на българските биатлонисти

Треньорският щаб на България се спря на Илиев, Тодев, Тодорова и Христова, които ще опитат да се конкурират с най-силните нации в биатлона. И четиримата показаха в последните месеци, че могат да допринесат за добро класиране на България в щафетите. Стартът на смесената щафета в биатлона в Милано/Кортина 2026 е на 8 февруари (неделя) в 15:00 часа българско време.

Коя телевизия ще предава щафетата на България в състав Владимир Илиев, Благой Тодев, Милена Тодорова и Лора Христова

Смесената щафета ще бъде излъчвана пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава състезанието по биатлон, е БНТ 3. Може да следите информация за представянето на българските олимпийци в Милано/Кортина и в спортната секция на Actualno.com!

