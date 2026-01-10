Бритни Спиърс повече няма да пее в САЩ, готви изненада за феновете

Бритни Спиърс обяви, че повече няма да изнася концерти в Съединените щати, но е готова да се качи на сцена в чужбина заедно със сина си, пише TMZ, като цитира пост на певицата в профила ѝ в Instagram.

Какво планира певицата

Спиърс обясни, че няма намерение да стъпва на американска сцена "поради изключително деликатни причини“. Въпреки това тя планира да изнесе концерти във Великобритания и Австралия „много скоро“ с участието на сина си. Спиърс поясни: „Той е огромна звезда и се чувствам смирена в негово присъствие!“ В публикацията си певицата посочи, че изпраща на сина си голямото бяло пиано, което се вижда на снимката, като израз на готовността си да го подкрепя във всичко.

Бритни не уточни за кой от двамата си синове говори, но по-рано тя е хвалила музикалните умения на по-малкия - деветнайсетгодишния Джейдън Джеймс, припомни TMZ. Джейдън и Бритни поддържат близки отношения и през последната година са имали споделени моменти, включително по Коледа. По-големият ѝ син - двайсетгодишният Шон Престън, пък празнува с леля си Джейми Лин Спиърс, сестрата на Бритни, и нейното семейство.

В същата публикация Бритни Спиърс коментира и известните си видеа с танци в социалната мрежа: „Интересното е, че танцувам в Instagram, за да излекувам неща в тялото си, за които хората нямат представа. Понякога е неудобно, но преминах през огън, за да спася живота си".

Припомняме, че синовете на Бритни Спиърс са от брака ѝ с Кевин Федърлайн и живеят с него. Спиърс и Федърлайн се разведоха през 2007 година, по-късно Федърлайн поиска и спечели попечителството над децата поради психическа нестабилност не певицата.

