С "революция" към победата във Виена: Вижте коя е песента на България за "Евровизия" (ВИДЕО)

Националната селекция за песенния конкурс "Евровизия" официално приключи и България вече има песен, с която ще се представи на финалите във Виена през май.

Официално избраният представител на България тази година DARA ще се опита да впечатли феновете на "Евровизия" с песента "Bangaranga". Тя е на английски. И журито, и зрителите в социалните мрежи, бяха категорични, че това е най-добрата от трите песни.

"Революцията" Bangaranga

"Дума bangaranga е на ямайски и означава "революция". Това е вътрешна революция, откритие на по-висшата сила в себе си", обясни самата DARA.

Композицията събра най-голяма подкрепа от жури и публика на провелия се тази вечер заключителен концерт, на който DARA изпълни 3 специално написани за конкурса песни.

"Бангаранга ще доведе със сигурност "Евровизия" в България!", споделят редица потребители в социалните мрежи. Песента беше неоспорим фаворит на публиката, получавайти над 88% от зрителския вот. Журито също гласува за "Bangaranga".

Останалите песни, които DARA представи тази вечер, бяха "This is me" и баладата "Curse". Всички 3 песни, от които можехме да избираме, бяха на английски.

Малко изненадващо за зрителите беше решението нито една песен да не бъде изпълнена на живо. Всички композиции бяха представени със сценични концепции, но на запис - нещо много нехарактерно за селекциите за "Евровизия" на страните участнички.

Както и при предишните етапи на селекцията, когато се проведе съревнование за изпълнител, и сега гласуването беше смесено - комбиниран вот от зрителите, които гласуваха онлайн, и от специално подбрано жури.

За тазвечершния концерт то беше в пълен състав от първите два етапа досега - Богдана Карадочева, Тони Димитрова, Нина Николина, Васил Петров, Криско, Любо Киров, Милен Митев, Петър Дундаков, Руши и вокалният педагог от Гърция Виктория Халкити.

Селекцията тази година

Селекцията на България тази година се проведе по експериментални правила - първо се избираше изпълнител, а след това - песен. Повечето останали държави-участнички гласуват директно за изпълнител с готова за конкурса песен.

Полуфиналът и финалът на "Евровизия" у нас беше съпътстван със скандали и съмнения за честността на вота, но в крайна сметка DARA беше избрана за български представител.

Още преди да беше представила песента, с която ще отиде във Виена, към нея имаше очаквания за добро представяне. До днес букмейкърите й отреждаха не просто място на финала, а 7-8-о място в крайното класиране. Предстои да видим как обявяването на българската песен ще промени залозите за победа.

Във Виена DARA ще участва във втория полуфинал на 14 май, когато ще се бори за зрителските гласове на фенове на конкурса от цяла Европа. Големият финал на "Евровизия" е на 16 май.

