Певицата Оливия Дийн триумфира на наградите БРИТ с четири отличия

Оливия Дийн е големият победител на наградите "Брит" 2026, като спечели призовете за изпълнител на годината, поп изпълнител, песен на годината (за дуета си със Сам Фендер Rein Me In) и албум на годината за The Art of Loving, пише "Гардиън". За по-малко от година Дийн се изкачи на върха на британската поп музика благодарение на втория си албум "The Art of Loving". С песни, които достигат до сърцето, тя е изключително близка до слушателите, а изтънченото й и космополитно песенно творчество, умело съчетаващо стилове като боса нова, трип-хоп, нео-соул и джаз, й е донесло необичайно широка популярност, коментира "Гардиън".

Снимка: Getty Images

Певицата, която е едва на 26 години, спечели и една от т.нар. "големи четири" награди "Грами" тази година – за най-добър нов изпълнител, което подчертава значителния й търговски успех както в САЩ, така и във Великобритания.

При приемането на наградата за албум на годината Дийн каза: "Този албум е просто за любовта и за това да се обичаме един друг в свят, който в момента изглежда без обич."

Снимка: Getty Images

Дийн спечели във всяка от категориите на наградите "Брит", в които беше номинирана. В категорията "Песен на годината' тя беше номинирана и за соловия си сингъл "Man I Need", който от дебюта си през август почти не е излизал от Топ 10 на Великобритания. Зрителите гласуваха чрез приложението WhatsApp за категорията 'Песен", както и за "Международна песен на годината", спечелена от Розе и Бруно Марс за APT.

"Rein Me In", прочувствена песен за разпаднала се любов, първоначално беше соло парче на Фендър, включено в албума му "People Watching", преди да бъде издадено като сингъл с нов куплет от Дийн: тяхната версия сега е на върха на класацията за сингли във Великобритания.

Докато Дийн спечели в категорията "Албум на годината", Фендър спечели в жанра "Алтернативен/рок", което е третата му победа в тази категория след триумфа му през 2022 и 2025 г. (той спечели и наградата на критиците през 2019 г.).

Фендър и Дийн бяха единствените многократни победители на церемонията, която се проведе за първи път в Манчестър, в залата Co-op Live Arena.

Водещият Джак Уайтхол запази обичайния си стил, шегувайки се с различни знаменитости. Той нарече американския певец Алекс Уорън "това, което получаваш, ако поръчаш Ед Шийран в Temu", а за Роби Уилямс каза, че има „повече завръщания от косата си".

Наградитете БРИТ 2026

Основната конкурентка на Дийн беше Лола Янг, която също получи пет номинации, но се задоволи с една победа за пробив на годината. Този пробив се случи на етапи в продължение на няколко години: Йънг беше номинирана за наградата на критиците още през 2021 г. Песента й Messy, издадена през май 2024 г., се радваше на бавен успех, достигайки първото място в класацията на Великобритания осем месеца по-късно – което означава, че по-голямата част от успеха на песента дойде през периода на номинациите за тазгодишните "Брит".

Снимка: Getty Images

Лили Алън не успя да спечели награда, като в друга година можеше да очаква да спечели поне една от трите си номинации, като се има предвид, че албумът й "West End Girl" беше високо оценен от критиците и беше едно от най-обсъжданите явления в поп културата през 2025 г.

Wolf Alice спечелиха наградата за група на годината за втори път – преди това триумфираха през 2022 г. благодарение на албума си The Clearing, подкрепен от енергичния вокал на фронтменката Ели Роусел. Тя посвети наградата отчасти на „пъбовете, клубовете и заведенията в цялата страна, където буквално се научихме да свирим", признавайки трудностите, пред които е изправен секторът. Тя призова и за по-добра подкрепа за артистите.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Дейв спечели наградата за хип-хоп/грайм/рап изпълнител, като беше явен фаворит след феноменалния успех на албума си The Boy Who Played the Harp и световно популярния си сингъл Raindance, който достигна първото място в британските класации.

След загубата от Raye през 2024 г., Sault спечелиха наградата за R&B група.

В категорията за международна група спечелиха Geese, младата инди рок банда от Ню Йорк, чийто албум Getting Killed впечатли с текстове, които надхвърлят възрастта им. Те победиха изпълнители, които пълнят стадиони, като Haim и Tame Impala.

Ноел Галахър беше обявен за композитор на годината след впечатляващото завръщане на Oasis. Той благодари на брат си Лиам и останалите си колеги от групата, като каза: "Те дадоха живот на тези песни. Аз бих бил просто певец-композитор, а никой не се интересува от певци-композитори."

Снимка: Getty Images

Марк Ронсън получи наградата за изключителен принос като признание за изключително разнообразната си кариера, а Ози Озбърн, който почина през юли 2025 г., получи награда за цялостно творчество, която беше приета от съпругата му Шарон. Тя го възхвали като „автентичен, талантлив, напълно непредсказуем, див човек, истински артист... той беше най-скромният егоманиак, когото може да срещнете". Шоуто приключи с No More Tears, изпълнена от Роби Уилямс, под съпровода на група, в която участваха Робърт Трухильо от Metallica и дългогодишният китарист на Ози Зак Уайлд.

По време на церемонията американският поп певец Сомбър беше нападнат на сцената от мъж, който беше отстранен от охраната, но мъжът носеше тениска с надпис "Сомбър е разрушител на семейства“ – очевиден трик за промотиране на новия сингъл на певеца Homewrecker, коментира "Гардиън", цитирани от БТА.