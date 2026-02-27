Спорт:

Нина Николина със спектакъл-изповед за сърцето на народа ни

Варна ще стане сцена на едно от най-вълнуващите културни събития за сезона. На 9 март от 19:00 ч. на Сцена "Филиал" на Театрално-музикалния продуцентски център – Варна ще бъде представен мултимедийния спектакъл "Любовни народни песни" – проект, който пренася българския фолклор в нашето съвремие с изключителна елегантност и емоционален заряд. В центъра на това музикално пътешествие е неподражаемият глас на Нина Николина, която този път ще си партнира с оркестъра на Държавна опера Варна.

Спектакълът е замислен като интимен диалог между традицията и иновацията. Специален акцент в програмата са виртуозните оркестрации на маестро Георги Милтиядов, който е и диригент на продукцията. Неговият прочит превръща познатите народни мотиви в богати симфонични картини, запазвайки автентичния им дух.

Заедно с Нина Николина на сцената ще излязат виртуозните музиканти Калин Вельов, Мартин Ташев, Мартин Денев, както и "Магическите гласове" - Бисерка Пиларска и Таня Първанова. Програмата обещава динамично преживяване, от деликатни акапелни изпълнения до мащабното звучене на фолклорния синтез, допълнено от разкази за обреди, хумористични истории и малко познати етнографски детайли от нашия фолклор.

"Любовната песен е най-красивият и искрен документ на нашата история. В този спектакъл ние не просто пеем – ние разказваме за обичта, която е давала сили на поколения българи. Щастлива съм, че във Варна тези истории ще прозвучат в прегръдката на симфоничния оркестър и под палката на Георги Милтиядов. Музиката е като морето – тя няма граници и винаги намира път към сърцето", споделя Нина Николина за предстоящия концерт.

Събитието е със свободен достъп за публика до изчерпване на местата в залата. Покани за достъп могат да бъдат заявени на касата на ТМПЦ-Варна (Основна сцена) от 04.03.2026 г. .

 

Весела Софева
