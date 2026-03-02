След 27 години: Odd Crew обявиха края на групата

Една от най-обичаните български метъл банди - Odd Crew, изненадващо обяви днес, че преустановява дейност за неопределено време. Съобщението във Facebook страницата на групата дойде броени дни преди големия концерт по случай 20-годишния юбилей на Tangra Mega Rock, където Odd Crew трябваше да свирят заедно с други музикални ветерани - Last Hope. Феновете на групата са в истински шок, а някои дори се надяват да става дума за някаква лоша шега.

Ето какво гласи съобщението от групата: "С огромно съжаление обявяваме хиатус. За който не знае смисъла на думата - преустановяваме активна дейност за неопределен период от време. Извиняваме се и благодарим на всички, които вярваха в нас през цялото това време. За нас беше чест да споделяме една мечта. Благодарим за всичките моменти на взаимно зареждане, нас лично ще ни топлят цял живот. Strength, Pride, Respect and Family."

Липса информация

Липсата на каквато и да е информация сериозно притеснява феновете на групата, които през целия ден се питат какво се е случило. Според някои може би става дума за нещо крайно непредвидено, тъй като бандата беше в процес на организиране на концерти, като освен този на 12 март за рождения ден на Tangra Mega Rock, Odd Crew бяха обявени и като едни от участниците на тазгодишното издание на Hills of Rock.

