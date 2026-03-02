Градско издание на "Беглика" събира музика, култура и общност в София на 20 и 21 март

В дните около Пролетното равноденствие фестивалът "Беглика" напуска бреговете на родопския язовир Голям Беглик, за да се пренесе в сърцето на София с градското издание "Да се сберем". Събитието ще се състои на 20 и 21 март в два столични клуба. Програмата ще предложи съчетание от музика, визуални изкуства, професионални форуми и отворени срещи с артисти, пренасяйки основните ценности на фестивала – устойчивост, споделеност и културно многообразие – в нова градска среда. Билетите са в продажба на официалния сайт на фестивала "Беглика" тук.

"Да се сберем" ще представи богата палитра от съвременни музикални, визуални и перформативни проекти от Европа и отвъд, създавайки пространство за междукултурен диалог и обмен между българската и международната сцена. Публиката ще стане част от автентична среща между различни културни традиции и техните съвременни интерпретации.

Музикална програма

На 20 март в клуб "Месмерик" публиката ще премине през амбиент-етно звуците на Mantric Vibes (България), екстатичната електроника на Naturritu (Германия) и силния етно-рок заряд на международното трио Violons Barbares (Франция - България - Монголия), допълнени от live сета на Kliment (България).

На 21 март в клуб "Бункер" програмата ще разгърне нео-етно-електронните експерименти на TonyStorm (България), балканското трайбъл звучене на Emigdala (България), ритуалната енергия на Ritual Healers, електронния лайв на френския проект Watt The Fox (диджериду и чело) и съвременния прочит на балканската традиция от гръцката формация Gidiki. Финалът ще бъде поверен на DJ сета на Silent Citizen (България).

И в двете вечери визуалната среда ще бъде създадена от френския артист Julien Vulliet, който ще допълни музикалното преживяване със специално подготвени визуализации.

Отворени репетиции и професионални работилници

Градското издание на Беглика в София не просто ще даде сцена на едни от най-интересните музикални проекти от България и чужбина, но и ще даде възможност на публиката да надникне в творческия процес чрез специални събития с вход свободен на 20 март от 15:00 ч., клуб "Месмерик", когато ще се проведат отворени репетиции и саундчек на артистите от вечерната програма, със специалното участие на британския уличен артист Ian Deadly.

Форум "В общ поток" – културата като сила за свързване

В рамките на градската фестивална програма "Да се сберем в София" Беглика представя Форум "В общ поток" – отворено пространство за лекции, беседи и споделени разговори, посветени на ролята на културата и изкуството като инструменти за социално включване, психично здраве и устойчиво мислене. Събитието ще се проведе от 15:00 ч. в "Клуб на пътешественика" с вход свободен и ще обедини тематични панели за културната памет и живите практики, изкуството като мост между общности, колективните творчески процеси като грижа за психичното здраве и устойчивите избори в ежедневието.

Програмата включва арт работилници, междукултурни срещи и адаптирани формати за участници от всички възрасти, както и специално интерактивно участие на Ian Deadly (Великобритания), който ще въвлече публиката в улично представление с комедия и импровизация. Форумът отправя и отворена покана към лектори и активни участници, които желаят да се включат в общия поток на идеи и практики.

Форумът отправя отворена покана към артисти, културни дейци, изследователи и активисти от различни области да се включат в събитието с теми от тяхното поле на знания и умения, които желаят да споделят в неформален контекст. Лекторите могат да кандидатстват с тема в едно или повече от следните направления:

Културна памет и живи практики: Традиции и наследство в съвременен контекст

Традиции и наследство в съвременен контекст Изкуство и общност: Културата като мост за социална свързаност

Културата като мост за социална свързаност Психично здраве и колективни практики: Изкуството като инструмент за баланс и грижа

Изкуството като инструмент за баланс и грижа Устойчиви практики: Екология и отговорни избори в ежедневието

Желаещите да споделят своя опит в една от изброените области могат да се регистрират до 14 март във формата за участие тук.

Мигрираща кинетична инсталация и отворени творчески работилници с Антоанета Куик

В рамките на градското издание на фестивала Беглика – "Да се сберем" в София ще бъде представена кинетичната арт инсталация "Лиминара: между въздуха и водата" – проект, който създава визуален и символен мост между клубната сцена и природната среда на фестивала Беглика в Родопите.

Билети и достъп

Входът е свободен за всички събития от форумната програма, отворените репетиции и Бийт & Синт форума "Бом Бок".

Двудневните билети за музикалната програма са на цена от 25 €/50 лв (30 €/60 лв на място), а еднодневните – 15 €/ 30 лв (20 €/40 лв на място). Предлага се и комбиниран билет за петдневния Фестивал "Беглика" и градското издание в София.

Осигурен е безплатен достъп за посетители с ТЕЛК и техен придружител.