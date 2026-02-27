Войната в Украйна:

Дебютна самостоятелна изява на младите музиканти Олга Дойкова и Владимир Меранлиев в концерта "Сцена на талантите"

27 февруари 2026, 14:52 часа 284 прочитания 0 коментара
„Сцена на талантите“ е нов проект на агенция „Кантус Фирмус“, който представя първия голям самостоятелен концерт на двама даровити млади музиканти. Това са цигуларите Олга Дойкова (18 г.) и Владимир Меранлиев (15 г.). Изявата им на 30 март 2026 в Камерна зала „България“ ще се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Дебюти“, а събитието влиза и в програмата на 26-ия Европейски музикален фестивал.

Олга и Владимир са типични български тийнейджъри, но това, което ги прави по-специални, е изключителната им отдаденост на изкуството. Още от най-ранна възраст започват да се занимават с класическа музика, която постепенно се превръща в основна посока в техния житейски път. Те са ученици в Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас в класа по цигулка на доказания педагог Людмила Иванова. В биографията им има немалко общи неща, но всеки от тях извървява самостоятелно трудния път към сцената с цената на огромен труд и желязна дисциплина.

Олга е родена в Сливен, едва на 6 години започва да свири на цигулка и постъпва в Бургаското музикално училище още в първи клас. Развива стабилна техническа основа и се изявява в множество национални и международни музикални конкурси, където редовно печели награди. Сред най-значимите са първи награди от Международния музикален конкурс „Гранд Барлета“ в Италия, Международен конкурс „Наследниците на Орфей“, Международен конкурс „Проф. Недялка Симеонова“, 2022 г.

Владимир е роден в Лондон, но детството му преминава в родния град на неговото семейство - Бургас. Спечелил е над двадесет награди от национални и международни конкурси като само за 2025 год. е отличен с три първи награди. Имал е концертни изяви в Бургаската опера, в залите на НМА „Проф. П. Владигеров“, а също в Германия и Австрия. През 2022 година участва в Конкурс и академия за оркестър „Кантус Фирмус“ и свири на заключителния концерт в Зала „България“, заедно с прочутия цигулар Веско Ешкенази.

През 2025 г. Олга и Владимир предизвикаха възхищението на журито в Международния цигулков конкурс Cantus Firmus в София. Те спечелиха призови отличия в Младежката група на състезанието и поредица от специални награди: стипендии и участия в майсторски класове в Швейцария, Австрия, България и Германия.

За предстоящата изява Олга и Владимир подготвят разнообразен репертоар от творби за цигулка и пиано от В. А. Моцарт, Х. Виенявски, Ф. Крайслер, М. Равел и българските класици Панчо Владигеров и Петър Христосков. В програмата са предвидени и пиеси за две цигулки и пиано от Мошковски и Сарасате.

В концерта ще се включи и пианистът Петър Дюлгеров (род. 2002), студент в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в класа на проф. д-р Илия Чернаев. Той е участвал в престижни фестивали като „Софийски музикални седмици“ и дебютира като солист на Симфониета Враца с Втория клавирен концерт на Бетовен. През 2024 г. получава международната награда „Джанклаудио Киаиз“ и изнася концерт в българското посолство в Рим. Като част от трио „Assai“, развива активна концертна дейност в България и чужбина, включително участие в Международната лятна академия „ISA“ във Виена.

Концертът „Сцена на талантите“ на 30 март в Камерна зала „България“ е възможност за столичната публика да открие и подкрепи младите български таланти, които уверено заявяват своето място на професионалната сцена. Билети за събитието са налични в мрежата на Eventim и на касата на зала “България”.

26-ият Европейски музикален фестивал се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община – Календар на културните събития на Столична община за 2026 година.

Програма:

Мориц Мошковски - Сюита за две цигулки и пиано, оп. 71 - II част

Волфганг Амадеус Моцарт - Концерт за цигулка и оркестър №5 в ла мажор, KV 2019 - I част

Хенрик Виенявски - Концерт № 1 за цигулка и оркестър, оп. 14 - II и III част

Фриц Крайслер - Речитатив и Скерцо-каприз, оп. 6

Петър Христосков – „Ръченица“

Панчо Владигеров - Рапсодия „Вардар“, оп. 16

Морис Равел - Рапсодия „Циганка“, M 76

Пабло Сарасате – „Хота Навара“ (Navarra) за две цигулки и пиано, оп. 33

Снимки: Cantus Firmus

Ева Петрова
