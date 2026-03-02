Спорт:

KhanЪ представят на живо новия си албум "Битка"

На 30 май малката сцена на Vidas Art Arena ще бъде домакин на специална вечер, посветена на съвременната музика, която смело преплита традиция и модерно звучене. Група KhanЪ ще представят с концерт на живо своя нов албум "Битка" – издание, което събира в себе си преломните моменти и творческите търсения на бандата през последните години и превръща изминатия път в музикален разказ за сила, общност и устрем. Билети за събитието може да откриете в мрежата на Ticket Station на цени, започващи от 20 евро.

Вечерта ще бъде открита от дует Verya – музикалният проект на сопраното Мария Анастасова и арфистката Ивайла Тодорова. Дуото съчетава световен фолклор, музика от филми и популярни видеоигри, изграждайки ефирна, но въздействаща атмосфера, в която глас и арфа се преплитат в мост между минало и настояще. Сред репертоара им присъстват произведения от вселените на The Witcher 3, Baldur’s Gate 3 и Skyrim, както и авторски аранжименти, които вече им носят силен интерес от публиката в цялата страна.

След тях на сцената ще излязат гръцките BAiLDSA – високоенергийна балканска punk-n-roll формация от Солун, създадена през 2008 г. С характерната си експлозивна смес от балкански и ромски мелодии, пънк, ска, реге, дъб, рап и рок, групата е добре позната със своите динамични концерти из цяла Европа. BAiLDSA носят послание за солидарност, свобода и съпротива срещу социалното разделение, а музиката им е едновременно празник и позиция.

Кулминацията на вечерта ще бъде премиерата на "Битка" – новия албум на KhanЪ. "Битка" е символ на пътя, извървян рамо до рамо с тяхната "чета" през последните две години – за малките и големите победи, за жертвите в името на делото и за вътрешните и външни сблъсъци, които изграждат характера. От морския бряг до балканския връх, през гъсти гори и златни поля, албумът носи усещане за поход и движение напред.

Повече от 15 години KhanЪ изграждат разпознаваем стил, съчетаващ традиционна българска и балканска музика с рок и метъл, а в звученето им се срещат гайда, кавал, тамбура, уд и саз с тежки китарни рифове и мощни барабани. Тематиката обхваща както исторически сюжети, така и съвременни социални и лични теми, представени през характерния артистичен почерк на групата.

Походът на Khanъ към един по-зрял, по-целенасочен и още по-силен като емоционално въздействие етап от творчеството им ще кулминира в "Битката" за София на 30 май на малката сцена на Vidas Art Arena, редом с дует Verya и гръцките им съмишленици от BAiLDSA.

