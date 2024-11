Гледайте официалния клип към песента от "Гунди - Легенда за любовта" в изпълнение на Нети (ВИДЕО)

От днес, 1 ноември, саундтракът към филма "Гунди – Легенда за любовта" излиза от кината, за да се настани още по-близо до сърцата на хората. Официалната музика, дело на композитора Георги Стрезов и Добрин Векилов – Дони, триумфира с премиерата на лентата като отделен персонаж, който наред с всички брилянтни роли, заема своето достойно място. Силно въздействаща, дълбоко емоционална и допълваща ритъма на историята, музиката се откроява и играе главната роля, която всички искат да чуят отново и отново. И така от днес всички мелодии от филма са вече налични в най-големите музикални платформи, както и на сайта на продукцията.

Към филмовата музика в "Гунди – Легенда за любовта" има включени и няколко специални проекта, написани от Добрин Векилов – Дони. Те са озаглавени "Искам те" и "Силни като ураган" и създават нужната атмосфера около първата истинска среща на Гунди и Лита по време на вечерната забава. Третата, отново дело на Дони, е оригиналният сингъл към филма, който носи името "Легенда за любовта". Песента се изпълнява от Нети, музиката и текстът са на Добрин Векилов - Дони, а аранжиментът е дело на Константин Добройков, диригент на Sofia Record Factory с номинация за "Грами". Звукорежисьор на записа е световноизвестният Марко Стречони.

По всеобщо мнение и на зрителите, останали до края на финалните надписи, "Легенда за любовта" е финалът, който филмът заслужа. Завладяващият глас на Нети и музиката, изпълнена на живо от Симфоничния оркестър на БНР, се запечатват в съзнанието и остават там. Точно както се пее в песента. Точно както Георги Аспарухов остава завинаги там

Саундтракът на филма за Гунди

Георги Стрезов, фотограф: Антон Кръстев

Оригиналният саундтрак включва близо 2 часа музика, написана специално за продукцията и дирижирана от Георги Стрезов, а оркестрацията е дело на Георги Стрезов и Симеон Едуард. В записа участват 85 музиканти, като главните солови инструменти са кларинетът, изпълнен от Михаил Живков, и виолончелото, изпълнено от Борис Радилов. Музикалната тема на Лита пък е изпълнена от Мартин Павлов и Петьо Колев (флейта).

В саундтрака са включени и няколко песни, които са написани в духа на епохата. В тях свирят Велислав Стоянов (тромбон), Михаил Йосифов (тромпет), Кирил Георгиев (китари и бас), Стефан Цеков (барабани), Георги Стрезов (пиано и орган). Музиката е записана в Sofia Session Studio, а организатор на записите е Four For Music, отговорна за записи на продукции като "His Dark Materials", "The Crown", "Solo: A Star Wars Story", "The Witcher" и други. Саундтракът включва и 15 минути лицензирана музика типична за епохата като "Синева" в оригиналното изпълнение на Мария Нейкова, "Химн на младостта" от Емил Димитров, "Обещай ми последния танц" на Щурците и други. Мастеринг инженер на филмовия саундтрак е Матиас Адолф, съобщават от продукцията.

