Концерт на QUARTO обединява Големинов и Бетовен в концерт

След представянето си в най-известните европейски зали, като L’Olympia Paris, BBC Hall Walles, Teatro Malibran Venice и много други, QUARTO се изправя пред още едно голямо предизвикателство - да обединият емблематичния за българската музика "Микроквартет" на Големинов с известния квартет в до-диез минор Опус 131 на великия Бетовен.

16-ти декември не е случайна дата - това е рожденият ден на Лудвиг ван Бетовен, която всяка година QUARTO отбелязва, а този път концертът ще почете и паметта на проф. Димитър Козев - учител и вдъхновител в "Изкуството на квартета" за поколения музиканти, сред които и ние, Quarto Quartet - последните му ученици. "И ще Му бъдем благодарни ВЕЧНО!":

Иван Пенчев, цигулка

Светлана Станчева, цигулка

Татяна Тодорова, виола

Димитър Тенчев, виолончело

Струнен квартет № 14 в до♯ минор, оп. 131 на Бетовен е едно от най-красивите и трудни произведения в историята на музиката със своята нетрадиционна структура от седем части, изпълнявана без паузи, дълбокия си емоционален диапазон и иновативните си музикални техники. Смята се за най-революционното и любимо произведение на Бетовен, като една от частите му е описана като „най-тъжното нещо, казано някога в ноти“.

След изпълнението на този уникален последен шедьовър на Бетовен, Франц Шуберт казва: „След това, какво ни остава да композираме?“.

Да преживееш 131 означава да се превключваш между реалния свят на трагедия и непредсказуемост и противоположната визия за духовно спокойствие. Това дава на слушателя усещане за два непрекъснато сменящи се образа: единият на настоящето, а другият на отвъдното.

Сякаш Бетовен ни предлага поглед към друг свят, свободен от конфликти и страдания, а след това нарушава този свят с дълбоки изрази на жива, дишаща болка.

Едва ли има по-подходящо време за изпълнение на тази творба от разгара на предколедните концерти, точно на рождената дата на Бетовен.

Музикантите от КВАРТО предлагат 16 декември да бъде Ден за размисъл преди Рождество, в голямата концертна Зала България, изцяло на светлина от свещи, с най-хубавата музика, писана някога.