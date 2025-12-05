Коледен концерт на детски хор "Пим-Пам" със специалните гости Гергана Николаева и Филип Донков

На 20 декември 2025 г. от 18:30 ч. в залата на Сатиричния театър „Алеко Константинов“ ще се състои традиционният коледен концерт на детски хор „Пим-Пам“, едно вълнуващо музикално събитие, посветено на светлия християнски празник Рождество Христово. Ансамбълът, създаден още през 1979 година от композитора Борис Карадимчев, популяризира естествената детска интерпретация на песни в различни стилове и жанрове. Диригент и художествен ръководител на хора е Ирена Христова, която вече повече от 10 години се грижи за развитието на артистичния талант на стотици деца и младежи.

Снимка: Cantus Firmus

Малките певци вече подготвят програмата на концерта „Коледно вълшебство“, съставена от любими мелодии от класическия, джаз и поп репертоар, които са неизменна част от празничния сезон. Ще прозвучат творби от Г. Фр. Хендел, Ф. Шуберт, Й. С. Бах/Ш. Гуно, Ц. Франк, А. Адам и Ф. Грубер, както и емблематични песни на Борис Карадимчев, които са сред най-ярките образци на българската популярна музика. Сред заглавията присъстват и обичани празнични хитове на Боб Хетли, Джон Ленън, Хосе Фелисиано. А репетициите тази година са съпроводени с особено вълнение и заради специалните гости, които ще излязат на сцената заедно с „Пим-Пам“: мецосопраното Гергана Николаева и младият вокалист и китарист Филип Донков.

Известната оперна прима Гергана Николаева започва музикалния си път също в хоров ансамбъл – Детския хор на БНР, а по-късно завършва НМА „Проф. П. Владигеров“, както и магистърска степен в НБУ при Александрина Милчева. Тя печели популярност с разнообразни свои изяви на оперната и концертната сцена. Нейният албум „Поп музиката среща класиката“ е отличен с награда от Съюза на музикалните дейци на Северна Македония и номинации за „Кристална лира“. Участва в оркестрови и камерни концерти от „Европейски музикален фестивал“. От 2020 г. развива успешния си авторски проект „Всеки може да пее… с Гергана Николаева“.

Снимка: Cantus Firmus

Талантливият млад музикант Филип Донков е едва на 15 години, но вече се превърна в сензация благодарение на своите изпълнения на импровизирани улични концерти през 2024 година във Варна. Той е възпитаник на НМУ „Любомир Пипков“ – София, където в момента изучава китара в класа на Тошо Димитров. От две години се занимава и с пеене при вокалния педагог Мариям Мовсесян. В началото на 2025 г. той представи първия си самостоятелен концерт в София и дебютната си авторска песен „Искра“. Филип има многобройни награди от конкурси, сред които „Гран при“ на Evergreen Fest Sofia 2025 и Голямата награда на публиката от фестивала „Бургас и морето“. Свирил е на една сцена с утвърдени български изпълнители като Орлин Горанов, Орлин Павлов, Д2, Дидо и др.

Снимка: Cantus Firmus

Концертът „Коледно вълшебство“ кани столичани и гостите на града да споделят магията на Рождество Христов чрез силата на изкуството. Празничното музикално преживяване ни помага да си припомним духовното значение на Коледа като време на любов, мир, семейна близост и споделени емоции. Концертът се организира от „Кантус Фирмус“ с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Р. България. Водещ на събитието ще бъде актрисата Анна Симова, която също е започнала своя път в изкуството като част от „Пим-Пам“.

