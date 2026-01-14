Кончита Вурст избяга от "Евровизия"

Кончита Вурст обяви, че няма да участва в събития, свързани с тазгодишния песенен конкурс "Евровизия", съобщи ДПА. Изявлението идва четири месеца преди провеждането на 70-ото юбилейно издание на форума, който ще се проведе във Виена. Финалът на конкурса в австрийската столица ще бъде на 16 май. Томас Нойвирт, който стана известен със сценичния образ Кончита Вурст, посочи, че решението е лично. "Като артист промяната е моята най-голяма константа. Оттук нататък се оттеглям от контекста на "Евровизия". Ще се съсредоточа върху други професионални проекти и ще дам възможност на нови идеи да се развият", написа 37-годишният артист в профила си в Instagram, цитиран от ДПА. "Решението ми е лично и няма да го коментирам повече", допълва Нойвирт.

По-рано днес стана ясно, че билетите за тазгодишния конкурс "Евровизия" - 90 000 на брой, са били изкупени за рекордно кратко време.

С дълга коса, брада и дълга до земята рокля в златист нюанс, достойна за истинска дива, Кончита Вурст спечели изданието на "Евровизия" през 2014 г. в Копенхаген с песента "Rise Like a Phoenix", припомни ДПА. В следващите години Вурст редовно присъстваше на сцената на конкурса, както и в свързаните с него събития.

Още: Българският избор за "Евровизия": Отново каруцата пред коня

Снимка: Getty Images

През август миналата година Михаел Крон, изпълнителен продуцент на тазгодишното издание на "Евровизия" от страна на австрийската обществена телевизия ORF, изрази надежда, че Кончита Вурст ще участва в юбилейното шоу на конкурса във Виена през май.

Австрия спечели 69-ото издание на песенния конкурс в швейцарския град Базел през май миналата година. Оперният певец JJ с емоционалната песен "Wasted Love" е първият представител на страната, който триумфира на музикалния форум, 11 години след победата на Кончита Вурст. Така JJ осигури домакинството на Виена за юбилейното издание на форума.

България се завръща в конкурса

Припомняме, че след няколко години пауза България се завръща в песенния конкурс, на фона на оттеглянето на много държави, заради участието на Израел. Песента, която бъде избрана в специалния конкурс на БНТ, ще се представи във втория полуфинал на конкурса във Виена, който ще се състои на 14 май, определи жребият за реда, по който ще излязат на сцената участниците.

Още: Рок, попфолк и поп в селекцията на БНТ за "Евровизия": Ето кой може да ни представя

В края на декември Българската национална телевизия (БНТ) обяви петнадесетте български творци, приели поканата да участват в националната селекция за избор на изпълнител и песен, които ще представят страната ни в конкурса. Това са "Керана и космонавтите", Михаела Маринова, Михаела Филева, "Молец", Роксана, Фики, Дара, Дара Екимова, Диа, Елизабет, Innerglow, Мона, Прея, Вал и Вениамин. Националната селекция ще бъде в три етапа през януари и февруари, под формата на телевизионна музикална шоу програма, която ще бъде излъчвана на живо по БНТ 1. Първият етап на селекцията е на 24 януари, събота, като всички петнадесет изпълнители ще се представят с по една песен от авторския си репертоар, която ще изберат сами.