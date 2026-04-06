Myrath със специална покана към българските фенове пред концерта в София на 17 април (ВИДЕО)

Една от най-екзотичните и отличителни групи на съвременната метъл сцена, MYRATH, изпрати специално видеообръщение към българските си почитатели. Само десет дни преди шоуто им в столичния клуб Joy Station, басистът на групата Anis Jouini (Анис Жуини) покани феновете на дългоочакваното събитие, което ще се състои на 17 април (сряда) от 20:00 часа. Вижте видеопоканата:

Акцент в програмата на концерта ще бъде представянето на новия албум на тунизийските прогресив майстори – "Wilderness in Mirror", който излезе официално на 27 март. Феновете ще имат възможност да чуят най-доброто от новия материал, включително хитове като колаборацията с Elize Ryd от Amaranthe.

Вечерта ще бъде открита от фолкметълите Roses of Thieves, които ще подгреят атмосферата преди Myrath да превземат сцената с уникалното си "ориенталско метъл" звучене. Още: ROSES OF THIEVES подгряват MYRATH на 17 април

Информация за билети

Билетите са в продажба в мрежата на Eventim.bg и партньорските обекти (бензиностанции OMV, Technopolis, Български пощи, магазини "На Тъмно", Билетен център НДК и др.). Текущата цена е 35.28 евро (69 лв.), като се очаква повишение в дните преди концерта.

Събитието е с режим 18+. Затова лица под 18 години се допускат само с придружител, притежаващ редовен билет и попълнена декларация.

Организаторът на събитието BGTSC напомня, че като член на Сдружение "Сцена музика" спазва стриктно етичния кодекс и професионалните стандарти за провеждане на музикални събития в България. Очаквайте скоро допълнителна информация за графика на вечерта.