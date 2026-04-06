Източени почти половин тон нафта и взлом в кафене

06 април 2026, 10:42 часа 211 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Късно вечерта на 2 април неизвестно лице източило около 414 литра дизелово гориво от резервоарите на влекач и прикачено полуремарке. Това съобщават от ОДМВР - Видин.

Товарната композиция била паркирана в с. Скомля. На местопроизшествието е извършен оглед. По случая работи РУ-Белоградчик, образувано е досъдебно производство.

Във времето от 14 часа на 3 април до 11 часа на 5 април неизвестно лице чрез взломяване на входна врата проникнало в търговски обект – кафене, в с. Ружинци.

Оттам лицето е откраднало сумата от 1100 евро, вафли, меденки, шоколадови десерти, чипс, бисквити. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. По случая в РУ-Белоградчик е образувано досъдебно производство.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
полиция взлом източване на гориво кражба
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес