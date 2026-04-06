Източени почти половин тон нафта и взлом в кафене

Късно вечерта на 2 април неизвестно лице източило около 414 литра дизелово гориво от резервоарите на влекач и прикачено полуремарке. Това съобщават от ОДМВР - Видин.

Товарната композиция била паркирана в с. Скомля. На местопроизшествието е извършен оглед. По случая работи РУ-Белоградчик, образувано е досъдебно производство.

Още: Разследват кражба на близо половин тон нафта

Във времето от 14 часа на 3 април до 11 часа на 5 април неизвестно лице чрез взломяване на входна врата проникнало в търговски обект – кафене, в с. Ружинци.

Оттам лицето е откраднало сумата от 1100 евро, вафли, меденки, шоколадови десерти, чипс, бисквити. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. По случая в РУ-Белоградчик е образувано досъдебно производство.

Още: Зачестиха кражбите на дизелово гориво във Видинско