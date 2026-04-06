Опитът за саботаж на унгарско-сръбския газопровод: Украйна не е замесена, но откриха американска следа (СНИМКИ)

Белград твърди, че Украйна не е замесена в опита за саботаж на газопровода между Сърбия и Унгария край Войводина. Става въпрос за откритите през уикенда експлозиви и детонатор. Информацията потвърди ръководителят на военната разузнавателна служба на Сърбия Джуро Йованич, предаде беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. "Дезинформацията предполага, че сръбската армия и нейният персонал биха работили за трета страна, като открият украински експлозиви и обвиняват Украйна. Това не е вярно", каза Йованич.

Припомняме, че след случая Унгария обяви, че участъкът от газопровода "Турски поток" в Унгария от границата със Сърбия до границата със Словакия ще бъде поставен под военна защита. Преди по-малко от месец пък Сърбия разположи военни около "Балкански поток".

Също така трябва да се отбележи, че опитът за саботаж идва седмица преди изборите в Унгария.

Заподозреният

Сръбското разузнаване твърди, че заподозреният в опита за саботаж е военно обучен човек от група мигранти. "Имахме информация, че човек от група мигранти ще се опита да саботира газовата инфраструктура“, каза Йованич, предаде хърватската медия "Индекс".

Той увери, че това лице със сигурност ще бъде задържано, а единственият въпрос е дали разследването ще продължи три дни или няколко месеца.

Serbia is searching for saboteurs who planted explosives near a Russian gas pipeline



According to Serbian intelligence, the explosives are technologically similar to those produced in the US — a foreign заказ is still being considered, but whose involvement it is remains… https://t.co/C8DqNxgxCf pic.twitter.com/MjdC57J43h — NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2026

Американската следа

Сърбия търси саботьори, които са заложили експлозиви близо до руски газопровод. Според сръбското разузнаване, експлозивите са технологично подобни на тези, произведени в САЩ, пише още NEXTA.

"Ще разкрия една подробност от разследването, маркировките върху взривното вещество показват, че е произведено в САЩ", каза директорът на сръбското военно разузнаване, предаде още "Индекс".