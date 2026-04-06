Потвърдиха смъртта на висш руски военен (СНИМКА)

Командирът на авиацията на Северния флот е загинал при самолетната катастрофа на Ан-26 в Крим, съобщи Интерфакс. Губернаторът на Мурманска област Андрей Чибис потвърди на 6 април 2026 г., че сред загиналите при катастрофата на транспортния самолет Ан-26 на руското военно министерство в Крим на 31 март е Александър Отрощенко, командир на 45-та армия на ВВС и ПВО на Северния флот.

Потвърждение

„Сред тях, за съжаление, е Александър Иванович Отрощенко, командир на авиацията на флота, с когото се срещнах само няколко дни по-рано“, каза Чибис. Членовете на правителството на Мурманска област почетоха паметта на жертвите с минута мълчание. По-рано той съобщи, че сред загиналите при катастрофата на Ан-26 в Крим има военнослужещи от Северния флот.

„Сред жертвите са нашите войници от Северния флот, мъже на честта, дълга и смелостта... На семействата на жертвите ще бъде оказана цялата необходима помощ и подкрепа“, отбеляза губернаторът.

Власти РФ подтвердили гибель генерала Отрощенко при крушении Ан-26 в Крыму



В результате крушения военно-транспортного самолета Ан-26 31 марта в Крыму погиб командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота Александр Отрощенко. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей… — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) April 6, 2026

Катастрофата

Припомняме, че Ан-26 се разби на 31 март по време на планиран полет близо до село Куйбишево в Бахчисарайския район на Крим. Загинаха шестима членове на екипажа и 23 пътници. Военни следователи разследват наказателно дело за нарушаване на правилата за полети (член 351 от руския Наказателен кодекс).

Според предварителни данни на Министерството на отбраната, причината за катастрофата е техническа неизправност. По-късно източник съобщи на Интерфакс, че самолетът се е разбил в скала.

