За втора поредна седмица: Горивата у нас поскъпват сериозно

06 април 2026, 10:46 часа 204 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Цените на горивата в България продължават да се повишават, но ръстът на цените се забавя за втора поредна седмица, сочат данни на платформата Fuelo. Най-голямо през седмицата е поскъпването при пропан-бутанът. Цената му е нараснала с 0,06 евро за литър или 8,45 на сто - от 0,71 евро на 30 март до 0,77 евро към днешна дата. На месечна база увеличението е 0,16 евро за литър или 26,23 на сто.

Цената на бензина

Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 0,01 евро за литър или с 0,68 на сто за изминалата седмица. Цената му е достигнала 1,48 евро за литър. На месечна база поскъпването възлиза на 0,16 евро за литър или 12,12 на сто.

При бензин А98 премиум също се отчита възходяща тенденция. За седмица цената му се е повишила с 0,01 евро за литър или 0,60 на сто. На 30 март се е търгувал по 1,68 евро за литър, а към днешна дата е 1,69 евро. На месечна база ръстът на този вид гориво е 0,17 евро за литър или 11,18 на сто.

За последната седмица цената на дизеловото гориво е нараснала с 0,06 евро за литър, или 3,61 на сто - от 1,66 евро до 1,72 евро към момента. За един месец дизелът е поскъпнал с 0,34 евро за литър или 26,64 на сто.

При метана се наблюдава седмична промяна от 0,01 евро за килограм или 0,88 на сто. На 30 март цената му е била 1,14 евро за килограм, а днес този вид гориво се продава за 1,15 евро.

Пламен Иванов Отговорен редактор
