Екзотичните метъли от Myrath обявиха концерт в България през април

BGTSC представя: Концерта на MYRATH, който ще се състои на 17 април от 20:00 часа в столичния Joy Station. Шест години след последния концерт у нас, европейското турне на групата - "WILDERNESS IN MIRRORS", ще премине и през София. Създадени между Франция и Тунис, MYRATH се утвърдиха като една от най-отличителните и силни групи на съвременната метъл сцена.

Съчетавайки остри като бръснач рифове, кинематографични оркестрации с хипнотичния пулс на африканските, индийските и европейските традиции, музиката им не е просто сливане, а естествен израз на разнообразните им корени. Музика, определена и наречена от фенове и критици ​​Blazing Desert Metal.

Кои са MYRATH

Историята на MYRATH е история на устойчивост. По време на тунизийската революция групата пише "Tales of the Sands" (2011), докато защитава домовете си през деня и композира музика през нощта, определящ момент, който все още отеква в музиката им. Оттогава MYRATH завладяха международните сцени от Hellfest до Япония, Европа, Северна и Южна Америка. През 2022 година направиха историческо представяне на Световното първенство по футбол в Катар, достигайки с музиката си до милиони хора по целия свят.

Последният им албум, "Karma" (2024), бележи прераждане, грандиозно изпълнен, готов за големите арени албум, който затвърди репутацията им на иноватори. Гледайки напред, MYRATH подготвят най-амбициозния си проект досега: нов албум, насрочен за 2026 г., включващ специален дует с Елиз Рид от Amaranthe.

Повече от група, MYRATH е доказателство за това как музиката, родена от борба и идентичност, може да надхвърли граници и поколения.

Билети ще се продават от 24 октомври, петък, ексклузивно онлайн и в мрежата на Eventim.bg. Това събитие е 18+! Лица до 18-годишна възраст могат да присъстват на събитието само със закупен билет и в компанията на придружител, снабден с надлежно попълнена декларация и билет.