Шефът на иранското разузнаване убит при удари на САЩ и Израел

Шефът на разузнаването на Корпуса на гвардейците на ислямската революция Маджид Хадеми е бил убит при удари на САЩ и Израел. При военните удари вече бяха убити върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей и няколко висши служители на отбраната на Иран. "Много от военните лидери на Иран, които са управлявали некомпетентно и безразсъдно, са унищожени, заедно с много други неща, при този масиран удар в Техеран", похвали се американският президент Доналд Тръмп в неделя.

Minus one: IRGC intelligence chief Majid Hademi was killed in US and Israeli strikes, the Islamic Revolutionary Guard Corps said. pic.twitter.com/oLEiGm39I5 — NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2026

План за спиране на военните действия

Иран и САЩ са получили план за прекратяване на военните действия и отваряне на Ормузкия проток, който би могъл да влезе в сила още днес. Рамката за прекратяването на военните действия е била изготвена от Пакистан и снощи е била предадена на Иран и на САЩ. Тя предвижда двустепенен подход с незабавно прекратяване на огъня, последвано от всеобхватно споразумение.

"Всички елементи трябва да бъдат договорени днес", заяви източник, като добави, че първоначалното споразумение ще бъде структурирано като меморандум за разбирателство и ще бъде окончателно оформено в електронен формат от Пакистан, който е единственият канал за комуникации в преговорите.

Началникът на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир е поддържал връзка „цяла нощ“ с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и иранския министър на външните работи Абас Арагчи.

Пакистанското предложение предвижда незабавно влизане в сила на прекратяване на огъня, отваряне на Ормузкия проток и срок от 15-20 дни за окончателно оформяне на по-широкообхватно споразумение. Сделката, която носи работното заглавие „Споразумение от Исламабад“, също така включва регионална рамка за протока и окончателни преговори лице в лице в Исламабад.

Очаква се евентуално окончателно споразумение да включва ангажимент от страна на Иран да не се опитва да се сдобие с ядрени оръжия в замяна за отмяна на санкции и освобождаване на замразени активи.