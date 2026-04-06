Спорт:

Шефът на иранското разузнаване убит при удари на САЩ и Израел

06 април 2026, 11:01 часа 229 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Шефът на разузнаването на Корпуса на гвардейците на ислямската революция Маджид Хадеми е бил убит при удари на САЩ и Израел. При военните удари вече бяха убити върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей и няколко висши служители на отбраната на Иран. "Много от военните лидери на Иран, които са управлявали некомпетентно и безразсъдно, са унищожени, заедно с много други неща, при този масиран удар в Техеран", похвали се американският президент Доналд Тръмп в неделя.

План за спиране на военните действия

Иран и САЩ са получили план за прекратяване на военните действия и отваряне на Ормузкия проток, който би могъл да влезе в сила още днес. Рамката за прекратяването на военните действия е била изготвена от Пакистан и снощи е била предадена на Иран и на САЩ. Тя предвижда двустепенен подход с незабавно прекратяване на огъня, последвано от всеобхватно споразумение.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Всички елементи трябва да бъдат договорени днес", заяви източник, като добави, че първоначалното споразумение ще бъде структурирано като меморандум за разбирателство и ще бъде окончателно оформено в електронен формат от Пакистан, който е единственият канал за комуникации в преговорите.

Началникът на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир е поддържал връзка „цяла нощ“ с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и иранския министър на външните работи Абас Арагчи.

Пакистанското предложение предвижда незабавно влизане в сила на прекратяване на огъня, отваряне на Ормузкия проток и срок от 15-20 дни за окончателно оформяне на по-широкообхватно споразумение. Сделката, която носи работното заглавие „Споразумение от Исламабад“, също така включва регионална рамка за протока и окончателни преговори лице в лице в Исламабад.

Очаква се евентуално окончателно споразумение да включва ангажимент от страна на Иран да не се опитва да се сдобие с ядрени оръжия в замяна за отмяна на санкции и освобождаване на замразени активи.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Ормузки проток война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес