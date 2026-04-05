Бивш военен министър обясни интереса на България от споразумението с Украйна

10-годишно споразумение, сключено между България и Украйна за сътрудничество в областта на отбраната, бе постигнато по време на среща между служебния ни премиер Андрей Гюров и украинския президент Володимир Зеленски. То включва клауза за съвместно производство на дронове, за да се използва опита на украинската страна в тази сфера на фона на множеството прониквания на руски дронове в европейското въздушно пространство.

За какво се споразумя Андрей Гюров с Украйна? (ВИДЕО)

Български интерес

Бившия военен министър Тодор Тагарев заяви, че често понятието „мир“ се използва политически, без да се отчита реалният контекст на войната: Призивът ни е за мир, но мир, основан на международните правила – такъв, който защитава суверенитета на една независима държава. Част от политическите послания у нас представят „мир“ като отказ от подкрепа за Украйна. Когато се казва, че не трябва да помагаме, защото това удължава войната – на практика това означава призив за капитулация на Украйна", коментира бившият военен министър пред bTV.

Още: Крум Зарков с тежка диагноза за сделката на кабинета с Украйна

По думите му помощта за Киев не е само морален акт, а стратегически избор: „В наш прагматичен интерес е Украйна да удържи тази атака. Ако агресорът постигне целите си, той няма да спре дотук. Това е въпрос на сигурност за цяла Европа, включително и за България.“

"Инвестиция в сигурността ни": Форумът за демократично действие подкрепи споразумението с Украйна

Без задължения

Тагарев обясни, че подписаният документ е рамков и не задължава страната ни с конкретни действия: "Това споразумение не е договор в класическия смисъл. То очертава принципи и области на сътрудничество. Конкретните проекти – дали ще са дронове, индустриално сътрудничество или друго – тепърва ще се договарят", обясни още той.

Още: Възможност за развитие и разкриване на работни места: Надежда Нейнски за споразумението с Украйна

Примери

Тагарев даде пример с други държави, които вече реализират подобни инициативи: "Румъния например инвестира сериозни средства в съвместно производство на дронове с Украйна. Това са възможности и за България. Има политически сили, които разчитат на определени обществени нагласи и използват темата за мир за предизборни цели. Ако позволим на агресора да спечели, това ще разруши системата за сигурност, върху която се гради Европа", обясни той.

Липса на кворум не позволи на "Възраждане" да прекрати споразумението с Украйна

Позиция

Припомняме, че шестима бивши министри на отбраната излязоха с общо становище в подкрепа на решението на служебното правителство, оглавявано от Андрей Гюров, да подпише дългосрочно споразумение за сигурност с Украйна. Те настояват, че документът е ясен знак за ангажимента на България към справедлив мир и стабилност в региона. В позицията си Аню Ангелов, Бойко Ноев, Георги Панайотов, Николай Ненчев, Николай Свинаров и Тодор Тагарев подчертават, че страната ни трябва да остане твърдо зад Украйна в усилията ѝ да защити своя суверенитет, независимост и териториална цялост.

Още: Истината за "украинските училища" и "украинският език": МОН публикува меморандума с Украйна

